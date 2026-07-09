San Antonio: Autoridades reportan que obras en variante San Juan llevan 60% de avance

La seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, realizó una visita inspectiva a proyectos de infraestructura vial en la comuna de San Antonio, acompañada por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, y la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola.

La jornada comenzó con la inspección de la futura semaforización de la intersección de avenida Chile con calle Arrayán, en el sector puente Lo Gallardo, iniciativa que permitirá mejorar la seguridad vial y optimizar los desplazamientos de quienes transitan por este importante acceso a la comuna.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la variante San Juan, donde revisaron el montaje de vigas del viaducto San Juan y recorrieron los avances de los viaductos Maipo y Las Lajas, obras que forman parte de la concesión camino La Fruta.

La variante San Juan contempla 15 kilómetros de nueva infraestructura, la construcción de cuatro viaductos, registra un 60% de avance y considera una inversión superior a 150 millones de dólares, consolidándose como una de las iniciativas viales más relevantes para la región de Valparaíso.

La seremi Terán destacó que "la variante San Juan cambiará la forma en que las personas se desplazan por la provincia de San Antonio, mejorando la conectividad y la seguridad vial. Con una inversión superior a los 150 millones de dólares y un 60% de avance, seguimos impulsando infraestructura que mejora la calidad de vida y aporta al desarrollo de la región".

Por su parte, el seremi Valenzuela sostuvo que "junto al MOP hemos coordinado los cierres necesarios para el montaje de estas vigas, asegurando la conectividad mediante buses de apoyo durante los trabajos nocturnos. Nuestro compromiso es que las obras avancen con el menor impacto posible para la comunidad".

En tanto, la delegada Loyola expresó que "estas tres importantes obras permitirán descongestionar la red vial de la provincia, fortaleciendo la conectividad y contribuyendo al desarrollo y a una mejor calidad de vida para las vecinas y vecinos de San Antonio".

PURANOTICIA