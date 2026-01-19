San Antonio articula cruzada solidaria para apoyar a comunidades afectadas en el sur

El Municipio de San Antonio dio inicio a una cruzada solidaria para apoyar a localidades de las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales registrados, para lo cual se articulará a la comunidad y a medios de comunicación locales.

Las recientes contingencias han evidenciado la vulnerabilidad de cientos de familias ante eventos de gran magnitud, con poblaciones que han visto alteradas sus condiciones básicas de vida debido a catástrofes que impactaron viviendas, infraestructura y servicios esenciales. En este contexto, diversas comunas han comenzado a activar redes de respaldo para canalizar ayuda hacia los territorios más perjudicados.

En la comuna porteña, la respuesta se materializó mediante la campaña «San Antonio comparte con el sur de Chile», organizada por el Municipio, que busca reunir insumos de primera necesidad para ser enviados a los lugares afectados. El llamado está dirigido tanto a vecinos de la comuna como a la empresa privada, promoviendo un sentido de corresponsabilidad ante una situación que trasciende los límites locales.

Para este fin, se habilitó como centro de acopio el frontis municipal, ubicado en Av. Barros Luco 1881, con atención de 09:00 a 14:00 horas.

Entre los artículos solicitado se incluyen pañales, toallas higiénicas, alimentos no perecibles, ropa interior nueva, agua, herramientas y provisiones para mascotas, elementos que suelen escasear durante los primeros días posteriores a este tipo de emergencias y que resultan esenciales para la atención inmediata de las familias.

Daniela Jiménez, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, señaló que “como institución, nos sumamos a esta recolección de enseres, productos alimenticios y otros elementos básicos para los hogares afectados en la zona sur. Contaremos con funcionarios en el frontis y con el respaldo de Bremsa y la Defensa Civil, quienes nos apoyarán durante estos días en la recepción de aportes”.

La entrega de la ayuda será coordinada directamente con la Municipalidad de Penco, que concentra aproximadamente un 80% de los daños ocasionados por los incendios en Ñuble y Biobío.

Juan Carlos Ortiz Miranda, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre, explicó que “todo lo recaudado se entregará a esta institución, quien gestionará su distribución de forma rápida y eficiente”, añadiendo un llamado a la prevención local frente a altas temperaturas y riesgo de incendios.

Desde el municipio indicaron que el objetivo de esta acción es concentrar esfuerzos en insumos concretos y necesarios, evitando la dispersión de la ayuda, y fortalecer una respuesta coordinada desde el territorio hacia otras zonas del país que enfrentan un escenario complejo.

