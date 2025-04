SAMU SSVQP lideró exitoso aerotraslado de paciente crítico desde Rapa Nui hasta el hospital del Tórax en Providencia

Como parte del reconocimiento y confianza generalizada al SAMU de la red del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca para el traslado de pacientes con patologías de base complejas, es que la Armada de Chile solicitó apoyo para realizar en tiempo record un aerotraslado desde el Hospital de Hanga Roa hasta el Hospital del Tórax en la comuna de Providencia, región Metropolitana para un usuario tiempodependiente de 63 años, quien presentaba una disección aórtica, patología cardiovascular de alta complejidad que debía ser intervenida en el corto plazo, dada la gravedad del diagnóstico.

El equipo, liderado por el Director de la red SAMU, Dr. Jorge del Campo, estuvo compuesto además por el Dr. Jorge Ortiz, el enfermero supervisor de la Base Viña del Mar, Daniel Cartes y la enfermera Erika Guerrero, todos altamente capacitados y expertos en urgenciología, quienes fueron capaces de realizar un aerotrasladomedicalizado seguro, contando con equipamiento portátil de primer nivel para mantener estable en todo momento a un paciente de alto cuidado.

Tras el éxito de la operación que duró más de 12 horas desde la salida a la isla y el ingreso del paciente a pabellón en el Hospital del Tórax, Del Campo declaró que "claramente esto significa una confianza y también un apoyo interinstitucional fuerte con la Armada y también con el director particularmente del hospital de Hanga Roa, a quien conozco y con quien estamos haciendo esfuerzos para poder nosotros, desde este SAMU, darle apoyo, ya sea en términos de capacitación, asesoría técnica, incluso, en lo que ellos estimen conveniente. Así que esta aeroevacuación en particular lo que viene a hacer es reforzar los vínculos, tanto con la Armada como con el hospital de Hanga Roa. Estamos a disposición, yo lo he manifestado a ambas instituciones, de que nuestro SAMU tiene la madurez, tiene el equipamiento, tiene la expertisepara poder continuar prestando los servicios cuando se nos requiere“, comentó el Director de la red SAMU SSVQP.

LOGÍSTICA PARA EL AEROTRASLADO

Una vez recibida la llamada solicitando apoyo por parte de la Armada, la Jefa de Regulación del SAMU SSVQP, Dra. Teresa Desenzani, activó los protocolos de acción primero conformando un equipo especializado y experto en este tipo de emergencias, con profesionales altamente capacitados para realizar un traslado seguro, ocupándose paralelamente del equipamiento de urgencia, claves para mantener conectado al paciente y con el tratamiento adecuado para realizar un vuelo seguro.

El avión modelo P3 de la Armada despegó a las 18:00 horas del jueves 3 de abril desde el aeródromo Torquemada, llegando a la isla alrededor de las 23:00 horas. Al llegar al Hospital de Hanga Roa, el equipo SAMU liderado por el Dr. Jorge del Campo, se coordinó con el equipo local de salud, asumiendo la responsabilidad para evacuar al paciente del Hospital y trasladarlo lo antes posible al Hospital del Tórax. Una vez que fue seguro se realizó una maniobra de traslado desde el Hospital al Aeropuerto Internacional Mataveri de Rapa Nui, desde donde despegó el avión naval con todo el soporte médico necesario de SAMU para hacer seguro el vuelo a Santiago.

“Lo más complejo es la planificación en tiempo récord. En una evacuación de estas características, no podemos tener falla alguna, no podemos quedarnos con el equipo sin energía, no podemos quedarnos sin un insumo que requerimos durante el vuelo, tenemos que tener todo pensado. Entonces, yo creo que en este caso estuvimos a la altura de las circunstancias, toda vez que llevamos equipos de respaldo, no tuvimos mayores incidentes durante el trayecto, el paciente llegó estable dentro de su gravedad al hospital del Tórax en el tiempo que ellos nos esperaban“, comentó el Director de SAMU SSVQP.

Una vez aterrizados, el paciente fue trasladado en una ambulancia avanzada de la red SAMU SSVQ e ingresó directamente a pabellón en el Hospital del Tórax, donde fue intervenido de urgencia, culminando así con éxito esta compleja maniobra de rescate.

Actualmente, el paciente se encuentra siendo atendido por un equipo especializado para tratar su patología en la región metropolitana.

El SAMU de la red del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca agradeció "a todo el equipo involucrado por su dedicación y profesionalismo, demostrando que, en situaciones críticas, la capacidad de respuesta y trabajo en equipo de la red SAMU SSVQP marca la diferencia".

