SaludQuillota capacita a sus equipos para detectar posibles casos de trata de personas

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de sus equipos frente a situaciones de vulneración de derechos, SaludQuillota desarrolló un seminario sobre Trata de Personas, instancia que permitió abordar herramientas para su detección, protección y activación de los protocolos de denuncia.

La jornada, denominada «Trata de Personas en APS: Detección, Protección y Activación del Protocolo de Denuncias», estuvo a cargo profesionales del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca y de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (BRITRAP) Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los equipos de Atención Primaria, para que puedan reconocer señales de alerta y activar oportunamente los mecanismos de coordinación con las instituciones correspondientes, sin revictimizar ni poner en riesgo a las personas afectadas.

El director (s) de SaludQuillota, Dr. Xavier Mendoza, destacó que "es importante que, en los centros de salud, Cesfam y Cecosf, nuestros funcionarios puedan detectar algunos signos de alerta. No son investigadores ni policías, pero sí deben saber coordinar y activar los protocolos con las instituciones correspondientes cuando exista una sospecha de trata de personas”.

Valeska Huinca Gálvez, referente técnico del programa de Prevención de Trata de Personas del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, manifestó que "la labor de la Atención Primaria es muy importante, porque puede ser el primer punto de contacto donde una posible víctima pueda recibir información y orientación. A partir de las señales que pueda presentar, los equipos deben activar los protocolos locales e intersectoriales para realizar la denuncia y velar por sus derechos”.

El trabajador social de SaludQuillota, Víctor Neira, explicó que "nuestra obligación es generar un protocolo de atención a las personas ante una sospecha de trata. En una primera etapa hemos considerado a los trabajadores sociales de los distintos centros, además de administrativos, técnicos y todas las personas que tienen relación con la atención”.

La proyección es que el protocolo de atención para situaciones de sospecha de trata de personas esté disponible durante este año, con aplicación en los establecimientos de Atención Primaria de Salud de la comuna. Además, la actividad contempló la charla «Trata de Personas: la evolución del crimen organizado en Chile», presentada por la subprefecta Elena Hidalgo Montero, jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).

PURANOTICIA