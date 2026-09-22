Continúa la búsqueda de banquetera acusada de estafar a 60 parejas en Viña del Mar

La búsqueda de Natalia Álvarez Murillo, imputada por una serie de estafas vinculadas a servicios de banquetería para matrimonios que finalmente no se realizaron, mantiene desplegados a funcionarios de la PDI y al Ministerio Público en la región de Valparaíso.

La propietaria de Probarte Banquetería SpA fue formalizada en junio junto a su pareja, José Galarce, por el fiscal de Viña del Mar Leonel González, quien les atribuyó participación en una serie de hechos que habrían afectado a unas 60 parejas y generado perjuicios económicos cercanos a los $120 millones.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la investigación, los novios habían contratado y pagado los servicios para sus respectivas celebraciones, pero al llegar la fecha de los matrimonios se encontraron con que las prestaciones comprometidas no estaban disponibles.

En aquella oportunidad, el tribunal decretó la prisión preventiva de ambos imputados al considerar que constituían un peligro para la seguridad de la sociedad y existía riesgo de fuga. Sin embargo, en el caso de Álvarez, la medida quedó condicionada al pago de una caución cercana a los $5 millones, monto que finalmente fue enterado y permitió su salida del recinto penitenciario.

La decisión fue cuestionada por los querellantes, quienes recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para solicitar que la empresaria volviera a quedar privada de libertad sin la posibilidad de acceder a una caución.

El tribunal de alzada finalmente acogió el planteamiento y dejó sin efecto el beneficio, ordenando nuevamente la prisión preventiva de Álvarez. El problema para los investigadores fue que, durante el período que transcurrió entre su liberación y la resolución de la Corte, la mujer dejó de ser ubicada.

Desde entonces, la Fiscalía y la PDI mantienen diligencias destinadas a establecer su paradero. Fuentes vinculadas al caso señalan que una de las hipótesis apunta a que podría encontrarse en la región de Atacama.

Cabe hacer presente que la búsqueda de la imputada también derivó en una acción judicial presentada por su madre, Julia Murillo, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En el recurso de protección, cuestiona diligencias efectuadas por la PDI en su domicilio de Casablanca y sostiene que estas actuaciones habrían afectado sus derechos y los de sus nietos, quienes se encuentran bajo su cuidado.

La denuncia incluye además otros episodios que, según la madre de la imputada, se produjeron durante esa misma semana, entre ellos un seguimiento hasta un supermercado y una nueva concurrencia de funcionarios policiales hasta su domicilio.

En el recurso se sostiene que los funcionarios habrían intentado obtener información de los niños y que el nieto de 14 años habría sido presionado bajo la acusación de estar ocultando información sobre el paradero de su madre.

Además, vale indicar que mientras Álvarez continúa sin ser ubicada, la investigación por las presuntas estafas registró un avance respecto de su pareja, pues el Juzgado de Garantía de Viña del Mar condenó a José Galarce luego de que el imputado aceptara someterse a un procedimiento abreviado y colaborara con la investigación.

Galarce recibió una pena de 300 días de cárcel, sanción que fue sustituida por libertad vigilada, además del pago de una multa equivalente a 5 UTM.

De esta manera, la causa ya registra una primera condena, mientras las diligencias del Ministerio Público y la PDI continúan orientadas a establecer el paradero de Natalia Álvarez y esclarecer completamente la participación de los distintos involucrados en la serie de denuncias por servicios de banquetería que no fueron prestados.

PURANOTICIA