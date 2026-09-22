Condenan a hombre por maltrato animal habitual en La Ligua: sujeto quedó inhabilitado de tener animales de por vida

El Juzgado de Garantía de La Ligua dictó sentencia condenatoria contra un hombre acusado por el delito de maltrato animal habitual, tras una investigación desarrollada por la Fiscalía local por una serie de agresiones sufridas por un perro durante 2024.

El imputado fue condenado a 21 días de presidio, además del pago de una multa equivalente a 5 UTM (unos $359.000). La pena privativa de libertad quedó sujeta a remisión condicional durante un año, por lo que deberá permanecer bajo control de Gendarmería durante dicho período.

El fiscal de La Ligua, Sergio Moya, explicó que "el Tribunal de Garantía de La Ligua ha pronunciado la sentencia condenatoria por el delito de maltrato animal habitual hecho perpetrado durante el año 2024, concretamente una serie de agresiones injustificadas que sufrió un animal, un perro".

De igual forma, detalló que "el imputado fue condenado a la pena de 21 días de prisión, multa de 5 unidades tributarias mensuales con remisión condicional de la pena por un año".

Sin embargo, la sanción que la Fiscalía destacó como especialmente relevante es la inhabilitación absoluta y perpetua para la posesión o tenencia de animales.

Esta medida implica que el condenado no podrá mantener bajo su custodia ningún tipo de animal durante el resto de su vida, quedando impedido legalmente de ejercer su tenencia o posesión.

El fiscal Moya remarcó que se trata de una prohibición de carácter permanente, independiente del cumplimiento de la pena de presidio y del período de remisión condicional impuesto por el tribunal.

De esta manera, la sentencia contempla tanto las sanciones penales y económicas correspondientes por los hechos investigados como una prohibición perpetua respecto de la tenencia de animales.

PURANOTICIA