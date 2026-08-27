Salud municipal de Valparaíso realiza más de 200 atenciones gratuitas durante feria por el Mes del Corazón

Con exámenes médicos preventivos, mamografías, PAP, vacunación y puestos de socioeducación cardiovascular, la salud municipal de Valparaíso promovió el cuidado en el marco del Mes del Corazón en plena plaza Aníbal Pinto.

La iniciativa tuvo como objetivo fomentar la prevención y hábitos saludables en la población, acercando prestaciones e información clave para el cuidado de las vecinas y vecinos, y donde se atendieron más de 200 personas en la jornada.

La doctora Elizabeth Godoy, del equipo de salud municipal, indicó que "queremos que las personas se realicen su examen preventivo todos los años y, sobre todo, que conozcan sus números y sepan en qué condición de salud se encuentran. La idea es educar cada vez más y acercar la salud a la comunidad. Como salud municipal, estamos siempre atentos a cuidar la salud de los porteños y porteñas, porque necesitamos mejorar la condición cardiovascular en Valparaíso”.

La importancia de contar con información para el autocuidado también fue destacada por quienes participaron en la jornada. “Me parece muy bien, porque hay mucha información. Me enteré de varias cosas que produce el tabaco y me voy bien informada. Voy a leer todos los catálogos, porque el corazón es el que nos da la vida. Hay que cuidarlo y controlar la presión”, comentó Verónica Plaza, vecina de Barón.

Entre las prestaciones disponibles se encontraba el Examen de Medicina Preventiva, herramienta que permite identificar oportunamente factores de riesgo para la salud. La evaluación considera parámetros como glicemia, presión arterial, peso y talla, además de antecedentes relacionados con hábitos y estilos de vida. A partir de los resultados, las personas recibieron educación en salud y, si el caso correspondía, una orden para realizarse exámenes de laboratorio de manera gratuita en su Cesfam para luego consultar con mayor profundidad por su estado de salud actual.

Por su parte, Miguel Castro comentó que "vi que había una actividad sobre el corazón y, como tuve un infarto hace cuatro meses, aproveché para controlarme la presión. Es importante tener los exámenes al día y aprovechar estas instancias gratuitas. Yo me chequeo todos los años y creo que eso también ha sido importante para cuidar mi salud".

La feria “Conoce tus números, Valparaíso cuida tu corazón” buscó fortalecer el acceso a la prevención y acercar dispositivos de cuidado cardiovascular a la comunidad porteña, reforzando la importancia de mantener controles de salud periódicos y conocer los principales indicadores asociados a la salud cardiovascular.

PURANOTICIA