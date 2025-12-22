Salió a buscar una caja navideña y regresó baleado: hombre está grave tras recibir ataque con arma de fuego en Valparaíso

Un hombre de 35 años de edad está grave en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar luego de haber sido recibido un disparo en el tórax en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, donde fue atendido por personal del SAMU.

Según indicó la pareja de la víctima a personal de Carabineros de Valparaíso, este hombre salió de su casa con el objetivo de buscar una caja navideña, sin embargo regresó a su domicilio herido de bala por causas que la mujer dijo desconocer.

El fiscal de turno en el sitio del suceso, Ignazio Rivera, indicó que "el día sábado 20 de diciembre, en la noche, el turno de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso recibió un llamado dando cuenta de una víctima de nacionalidad chilena y de sexo masculino que había recibido un impacto balítico en su tórax".

Luego prosiguió señalando que "fue trasladado de forma inmediata a Viña del Mar, específicamente al Hospital Gustavo Fricke, donde fue intervenida por los médicos".

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidio (ECOH) de la Fiscalía, junto con la Brigada de Homicidios de la PDI, se hicieron cargo del procedimiento y comenzaron a realizar las primeras diligencias de rigor para dar con los autores de estos disparos.

PURANOTICIA