Core de Valparaíso aprueba más de $35 mil millones para financiar 49 proyectos en 25 comunas de la región

Más de 35 mil millones de pesos ($35.083.141.000) aprobó el Consejo Regional (Core) de Valparaíso para el financiamiento de 49 proyectos que benefician a 25 comunas de las ocho provincias de la región, de los cuales 42 iniciativas corresponden a Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Tradicional y siete a conservación, con acento en infraestructura deportiva, de salud, urbana, pavimentaciones y saneamiento sanitario, entre otros.

​Entre el listado de proyectos destaca la reposición del Estadio Municipal Calle Larga ($4.604.678.000); mejoramiento calle Santa Teresa de Los Andes de Algarrobo ($1.855.705.000); construcción de Posta de Salud Rural Lliu Lliu, Limache ($1.831.143.000); reposición pavimento calle La Serena, Quilpué ($1.674.108.000); reparación mayor Barcaza Rano Kau, Isla de Pascua ($1.643.871.000); mejoramiento Plaza Manuel Rodríguez y Av. Dueñas, San Pedro, Quillota ($1.577.954.000); reposición pavimentación calle 14 Norte, entre calles San Martín y 07 Oriente, Viña del Mar ($1.514.776.000); reposición pavimentación calle 13 Norte, entre calle 01 Poniente y subida Quillota, Viña del Mar ($1.224.839.000); y mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rural Villa Lo Campo, Panquehue ($1.152.354.000).

​Entre las iniciativas de conservación, destaca la de recintos, instalaciones y sistema de seguridad centro cerrado de Limache, Sename ($1.626.290.000); la conservación de las calles José Miguel Carrera, Andrés Bello y Alcides Vargas, comuna de Llay Llay($1.355.931.000); y la conservación de la Av. Marga Marga, entre calle El Álamo y Las Palmas, comuna de Villa Alemana (acceso Hospital Biprovincial Marga Marga) ($1.026.595.000).

​La presidenta de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional, core Elsa Bueno, señaló que “ha sido un trabajo arduo de los consejeros regionales, el gobernador y los equipos técnicos. Son 49 iniciativas que benefician a 25 comunas de todas las provincias de la región, principalmente que tienen que ver con salud, saneamiento, seguridad, vialidad, y además quiero destacar que la ejecución de estos proyectos van a generar empleo, lo que dinamiza la economía en el territorio”.

​A su vez, el gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, agradeció a “los consejeros regionales y equipos técnicos por el trabajo que hicieron posible presentar una de las carteras de proyectos más robustas que se han registrado. Son más de $35 millones de pesos, con proyectos muy emblemáticos”.

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