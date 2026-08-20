"Sabemos quiénes son": Abogado querellante por balacera en Rodelillo espera prontos avances concretos en la investigación

A casi tres meses de la balacera registrada en el cerro Rodelillo de Valparaíso, hecho que dejó a dos jóvenes muertas y a otras siete personas heridas –una de ellas en condición parapléjica– la investigación continúa sin sujetos detenidos.

En este escenario, el abogado querellante que representa a la familia de una de las víctimas aseguró que existen antecedentes que podrían permitir avanzar hacia la identificación y captura de los responsables.

Leonardo Contreras, abogado de la familia de Ninoska Carvajal, joven de 19 años que murió producto del ataque, afirmó a Puranoticia.cl que desde la presentación de la querella han aportado diversos antecedentes al Ministerio Público y destacó que actualmente existe una línea investigativa que calificó como "concreta".

"Desde que presentamos la querella, hemos aportado la mayor cantidad de antecedentes posibles a la Fiscalía. Sabemos que hay una línea investigativa que ha sido concreta, que esperamos que dé resultados en las próximas semanas con detenidos con personas formalizadas", sostuvo.

El abogado también destacó la información que ha sido entregada por integrantes de la comunidad luego del llamado realizado por la familia para que quienes tuvieran antecedentes sobre el ataque se acercaran a entregar sus testimonios.

"Y agradecemos también a la comunidad porque hicimos un llamado a entregar antecedentes. Esos antecedentes han sido útiles", indicó quien también es concejal por la comuna de Valparaíso, militante de Renovación Nacional (RN).

En ese sentido, Contreras reiteró el llamado a quienes presenciaron los hechos o tengan conocimiento de lo ocurrido, a que "tomen contacto con la familia o conmigo como abogado, para poder derivar esos testimonios que son de vital importancia, porque un hecho como éste no puede quedar impune".

El representante de la familia de Ninoska Carvajal cuestionó además el nivel de violencia que, a su juicio, afecta actualmente a los habitantes de Rodelillo y apuntó a que "no podemos dejar de actuar frente a la inmensa violencia y maldad que están viviendo habitantes de Rodelillo. Estos son grupos de poca monta, insignificantes, pero que tuvieron acceso a armas y que terminaron con dos valiosas vidas de dos jóvenes inocentes. Ellos deben pagar".

Finalmente, Contreras afirmó que "sabemos quiénes son y esperamos que el Ministerio Público y las policías hagan su trabajo cuanto antes".

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