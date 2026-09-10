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Refuerzan controles vehiculares en la Quinta Región y detectan nuevo positivo a marihuana en conductor de micro en Viña del Mar

Refuerzan controles vehiculares en la Quinta Región y detectan nuevo positivo a marihuana en conductor de micro en Viña del Mar

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El conductor de un microbús fue retirado de circulación luego de marcar positivo en un narcotest realizado durante un operativo de Senda, Carabineros y organismos de Gobierno en la recta Las Salinas. Autoridad afirmaron que las fiscalizaciones continuarán los próximos días.

Refuerzan controles vehiculares en la Quinta Región y detectan nuevo positivo a marihuana en conductor de micro en Viña del Mar
Jueves 10 de septiembre de 2026 15:17
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