Refuerzan controles vehiculares en la Quinta Región y detectan nuevo positivo a marihuana en conductor de micro en Viña del Mar

Un 17% de los conductores de la locomoción colectiva fiscalizados por Senda Valparaíso durante el primer semestre de 2026 ha dado positivo a consumo de drogas, según los datos revelados por el organismo. Y este jueves 10 de septiembre, una nueva fiscalización realizada en la recta Las Salinas, en Viña del Mar, volvió a poner el foco en esta grave problemática, luego de que un conductor de un microbús arrojara positivo a un narcotest por consumo de marihuana.

El procedimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol se desarrolló cerca de las 9:00 horas, donde el conductor fiscalizado fue bajado del vehículo de transporte y trasladado hasta la ambulancia dispuesta en el lugar para continuar con el procedimiento de rigor, mientras los pasajeros debieron descender de la micro y abordar otro vehículo para continuar su recorrido.

El operativo se desarrolló bajo el lema «Prevenir o Lamentar», en el marco del trabajo coordinado entre Senda, Carabineros, Delegación Presidencial Regional, Seremi de Transportes y Seremi de Seguridad Pública, y tendrá continuidad durante los próximos días, con especial énfasis ante la proximidad de las Fiestas Patrias en Chile.

Cabe recordar que durante 2026, Senda Valparaíso ha realizado 146 testeos a conductores de la locomoción pública, de los cuales 25 resultaron positivos a probable consumo de sustancias, equivalente a más del 17% de los casos.

El director regional (s) de Senda Valparaíso, Pedro Martínez, señaló que "en el primer semestre de este año, el 17% de los conductores que hemos fiscalizado, apoyando la labor de fiscalización de Carabineros, ha dado positivo en el narcotest. No tenemos que normalizar los consumos de sustancia cuando nos vamos a subir a los vehículos motorizados y por eso nosotros como Senda durante estas Fiestas Patrias vamos a redoblar los esfuerzos de apoyo a la fiscalización que ejecuta Carabineros, poniendo a disposición nuestros equipos alcotest, narcotest, la misma ambulancia y el equipo médico que nos acompaña para ampliar la cobertura y que las personas que circulan por las rutas de nuestra región lo hagan de manera más segura".

En tanto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que "se está haciendo un trabajo de fiscalización extrema, fundamentalmente en esta fecha, acompañado de Transporte, Seguridad, y liderados por Senda, que su rol es prevenir el consumo de alcohol y drogas. Se estima que un 17% de los conductores son los que están bajo el efecto de la droga alcohol conduciendo. Pero no solamente queremos sancionar a aquellos que conducen bajo los efectos de las drogas o el alcohol, sino que también lo que nos importa es la prevención. Y estamos trabajando en una mesa que lidera Seremi de Transporte, Salud y Seguridad con los conductores y con Senda, para que hagamos prevención en el transporte público".

Millones también se refirió a la discusión de un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de estos controles, diciendo que "hay una ley en el Parlamento que esperamos que se apure su tramitación, que establece la obligatoriedad de hacer los test. Hoy día no es obligatorio y ese es el llamado que uno hace a los empresarios para que hagan los controles respectivos a la salida de sus terminales, lo que no ocurre. A veces cuando se hacen este tipo controles, los constructores se avisan y detienen la frecuencia y afectan a los pasajeros".

Sobre el caso detectado durante el operativo en Las Salinas, el delegado presidencial indicó que "hemos detectado a un conductor presuntamente bajo los efectos de la marihuana. Se está haciendo el chequeo de la sangre para confirmar si tiene cocaína también. Eso significó bajar a los pasajeros del bus, es una molestia pero estamos hablando de las 9 de la mañana y que conductores estén bajo los efectos de la droga, ciertamente que es complejo y lo que nos interesa es prevenir accidentes".

Por su parte, el seremi de Transportes, Matías Valenzuela, subrayó que "hacemos un trabajo desplegado por toda la región y con especial foco en el Gran Valparaíso. Esta fiscalización contempla 19 inspectores desplegados en cada una de las provincias y en los cuales nosotros hemos tenido una metodología de trabajo desde el primer día. En este caso son inspecciones y fiscalizaciones que se realizan semanalmente y gracias a esta articulación hemos llevado adelante operativos, en los cuales gracias al apoyo de Senda, de carabineros, de la Seremi de Seguridad, nos permite hacer el análisis respecto a lo que son temas de drogas y alcohol".

Valenzuela también explicó que estas acciones tienen especial énfasis en las Fiestas Patrias 2026, detallando que "a la fecha llevamos normalmente 1.800 controles semanales, con una tasa aproximada del 13% al 15% de infracciones controladas. Esto es bien relevante porque, de alguna manera, no sólo genera las sanciones y los cargos correspondientes, sino que también está siendo una muestra del control que estamos llevando adelante, donde esperamos que los conductores entiendan que se está llevando adelante por parte del Gobierno del Presidente José Antonio Kast".

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, valoró el resultado general de la jornada, enfatizando que "tenemos buenas noticias, en el sentido de que no han habido novedades de importancia en el control, salvo la ubicación lamentablemente de un conductor de locomoción colectiva que arrojó un narcotest positivo a cannabis. Así que posteriormente ha pasado al sector de la ambulancia para que se haga el examen de rigor de narcotest".

Cabe hacer presente que los operativos en las calles de la región de Valparaíso continuarán durante los próximos días bajo el lema «Prevenir o Lamentar», reforzando la fiscalización a conductores ante la proximidad de las Fiestas Patrias en nuestro país.

PURANOTICIA