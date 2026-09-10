Cae armero clandestino de Valparaíso: PDI y Fiscalía desarticulan banda y decomisan más de 50 armas y munición de guerra

En una sólida señal contra el tráfico ilícito de armamento y la delincuencia organizada en la zona costera, la Fiscalía Regional de Valparaíso y la Policía de Investigaciones (PDI) dieron a conocer los contundentes resultados de la “Operación Mauser II”. El procedimiento, enfocado centralmente en la Región de Valparaíso —base de operaciones de la banda—, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico, reparación, modificación y distribución clandestina de armas y municiones de alto calibre.

La investigación, liderada por la Fiscalía Local de Valparaíso en conjunto con la Brigada de Robos (Biro) Sur, culminó la madrugada del miércoles con seis órdenes de entrada y registro ejecutadas de forma simultánea en inmuebles de Valparaíso y Coquimbo. En los operativos se logró la detención de cinco imputados —todos chilenos, mayores de edad y sin antecedentes previos— y la incautación de 50 armas de fuego, miles de cartuchos, partes, accesorios y dinero en efectivo. Con esto, sumando la primera etapa iniciada en 2025, el proceso ya supera las 60 armas sacadas de circulación.

Durante la presentación del armamento, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, detalló el origen del procedimiento y los pasos judiciales a seguir:

“Estamos dando cuenta de este procedimiento que ha trabajado la Fiscalía Local de Valparaíso en conjunto con la Brigada de Robos Metropolitana Sur (...) Supuso la existencia de un conjunto de personas que se vinculaban con un armero que realizaba transacciones irregulares respecto de estas armas, y nos ha significado una salida desde el comercio ilícito y de circulación de todo este tipo de armamento”.

Asimismo, la fiscal confirmó que el grupo será formalizado este viernes por porte y tenencia ilegal, además de tráfico de armas, oportunidad en la que el Ministerio Público solicitará la medida cautelar de prisión preventiva.

Por su parte, el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, destacó el nivel de especialización y poder de fuego que poseía esta red clandestina con centro en la ciudad Puerto:

“Hay armeros, personas de bastante experiencia, algunos con inscripción de armas de fuego vinculados a lugares de tiro deportivo y que en el fondo permitieron establecer esta estructura de tráfico, comercialización y distribución. Son 31 armas largas, 32 armas de puño y más de 100 cartuchos (...) Es munición de una envergadura y de un posible daño muy grande, desde armamento de puño hasta armamento de guerra”.

Respecto a las redes y ramificaciones que pudiese mantener esta red en la zona y otros puntos del país, la fiscal Perivancich advirtió sobre la complejidad de las diligencias en curso para rastrear posibles nexos con el crimen organizado:

“En este tipo de investigaciones lo que uno quisiera es llegar a la máxima profundidad posible. (…) Analizar y profundizar en la participación de cada uno de los sujetos (…) de modo de advertir si hay entre ellos alguna vinculación todavía con terceras personas o que den cuenta de la participación en hechos distintos o de ramificaciones que nos pudiera llevar al hallazgo de otro grupo de armas”.

Finalmente, sobre la procedencia y el rastreo de las especies requisadas en Valparaíso, el Director General Eduardo Cerna enfatizó que se está realizando un exhaustivo trabajo pericial para reconstruir la ruta del armamento:

“Una cosa es el uso, que es la huella sucia, la otra es la procedencia, fabricación y trazabilidad que pueda tener y eso es parte de la investigación. (…) No basta con la incautación, sino que ahora viene la etapa de la investigación reconstructiva: de dónde viene, cuál ha sido su tránsito y en qué otros hechos puede haber sido utilizado”.

En tanto, la Subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, enfatizó el impacto de este golpe policial en el combate a la delincuencia regional y nacional:

“Acá estamos hablando de retiro de armas, es una prioridad para el Gobierno (...) Casi el 50% de los delitos se cometen con armas de fuego. Las armas son importantes para el crimen organizado, no solo porque generan temor, sino porque son motor también del tráfico”.

PURANOTICIA