Ruta 68 será cerrada este domingo por peregrinación masiva al Santuario de Lo Vásquez

La Ruta 68, que conecta Santiago con Valparaíso, permanecerá cerrada en ambos sentidos este domingo debido a la masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, actividad que cada año convoca a cerca de un millón de fieles. La medida busca garantizar la seguridad de los devotos que se desplazarán principalmente a pie o en bicicleta hacia el templo ubicado en la comuna de Casablanca.

El cierre comenzará a las 16:00 horas en la Región Metropolitana y a las 17:00 horas en la Región de Valparaíso, manteniéndose operativo hasta las 07:00 de la mañana del lunes 8 de diciembre, momento en que la ruta será reabierta al tránsito vehicular. No obstante, entre las 08:00 y las 24:00 horas de ese mismo día se dispondrá un corte adicional en las inmediaciones del santuario (kilómetro 78,8), con el fin de habilitar un espacio seguro para estacionamientos y flujo de peatones.

Durante todo el operativo, únicamente podrán circular por la autopista vehículos de emergencia y residentes debidamente acreditados.

Ante la interrupción total de la Ruta 68, las autoridades recomendaron utilizar diversas vías alternativas para viajar entre Santiago y Valparaíso. Entre ellas destacan: Ruta 5 Norte, Ruta 57 CH (Los Libertadores), Ruta 60 CH, Cuesta La Dormida, Ruta F-90 y F-50 (Lo Orozco), además de las cuestas Barriga, Zapata y Lo Prado.

El llamado es a planificar los desplazamientos con anticipación y considerar que el flujo vehicular será intenso en las carreteras aledañas, dadas las características y magnitud de la tradicional peregrinación mariana.

