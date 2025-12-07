Click acá para ir directamente al contenido
Ruta 68 será cerrada este domingo por peregrinación masiva al Santuario de Lo Vásquez

La autopista estará inhabilitada en ambos sentidos desde la tarde del domingo hasta la mañana del lunes, debido a la llegada de un millón de fieles al tradicional santuario. Autoridades llamaron a usar rutas alternativas.

Domingo 7 de diciembre de 2025 10:20
La Ruta 68, que conecta Santiago con Valparaíso, permanecerá cerrada en ambos sentidos este domingo debido a la masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, actividad que cada año convoca a cerca de un millón de fieles. La medida busca garantizar la seguridad de los devotos que se desplazarán principalmente a pie o en bicicleta hacia el templo ubicado en la comuna de Casablanca.

El cierre comenzará a las 16:00 horas en la Región Metropolitana y a las 17:00 horas en la Región de Valparaíso, manteniéndose operativo hasta las 07:00 de la mañana del lunes 8 de diciembre, momento en que la ruta será reabierta al tránsito vehicular. No obstante, entre las 08:00 y las 24:00 horas de ese mismo día se dispondrá un corte adicional en las inmediaciones del santuario (kilómetro 78,8), con el fin de habilitar un espacio seguro para estacionamientos y flujo de peatones.

Durante todo el operativo, únicamente podrán circular por la autopista vehículos de emergencia y residentes debidamente acreditados.

Ante la interrupción total de la Ruta 68, las autoridades recomendaron utilizar diversas vías alternativas para viajar entre Santiago y Valparaíso. Entre ellas destacan: Ruta 5 Norte, Ruta 57 CH (Los Libertadores), Ruta 60 CH, Cuesta La Dormida, Ruta F-90 y F-50 (Lo Orozco), además de las cuestas Barriga, Zapata y Lo Prado.

El llamado es a planificar los desplazamientos con anticipación y considerar que el flujo vehicular será intenso en las carreteras aledañas, dadas las características y magnitud de la tradicional peregrinación mariana.

