Ruta 68 desde Valparaíso y Santiago cerrada hasta la noche de este lunes por festividad en Lo Vásquez

Debido a la alta afluencia de peregrinos, las autoridades dispusieron el cierre total del tránsito vehicular en la Ruta 68, tanto en dirección hacia la Región Metropolitana como hacia Valparaíso, desde las 16:00 horas de este domingo. La carretera volverá a operar con normalidad a partir de las 07:00 horas del lunes.

Asimismo, durante el mismo lunes, entre las 08:00 y las 00:00 horas, se aplicará un corte adicional en el sector del Santuario Lo Vásquez para permitir un estacionamiento seguro y evitar congestión en las inmediaciones del templo.

Para quienes necesiten desplazarse entre Santiago y Valparaíso durante estas horas, se habilitaron diversas rutas alternativas: Ruta 5 Norte; Ruta 57-CH (Los Libertadores); Ruta 60-CH; Cuesta La Dormida; Ruta F-90 y F-50 (Lo Orozco), además de las cuestas Barriga, Zapata y Lo Prado.

Las autoridades reiteraron el llamado a planificar viajes, respetar desvíos y mantener conductas seguras ante la gran presencia de peatones en la zona.

