Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Ruta 68 desde Valparaíso y Santiago cerrada hasta la noche de este lunes por festividad en Lo Vásquez

Ruta 68 desde Valparaíso y Santiago cerrada hasta la noche de este lunes por festividad en Lo Vásquez

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Miles de personas ya se encuentran en Casablanca, en la Región de Valparaíso, participando de la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, que se celebra este lunes 8 de diciembre y que congrega anualmente a fieles de todo el país.

Ruta 68 desde Valparaíso y Santiago cerrada hasta la noche de este lunes por festividad en Lo Vásquez
Domingo 7 de diciembre de 2025 18:36
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Debido a la alta afluencia de peregrinos, las autoridades dispusieron el cierre total del tránsito vehicular en la Ruta 68, tanto en dirección hacia la Región Metropolitana como hacia Valparaíso, desde las 16:00 horas de este domingo. La carretera volverá a operar con normalidad a partir de las 07:00 horas del lunes.

Asimismo, durante el mismo lunes, entre las 08:00 y las 00:00 horas, se aplicará un corte adicional en el sector del Santuario Lo Vásquez para permitir un estacionamiento seguro y evitar congestión en las inmediaciones del templo.

Para quienes necesiten desplazarse entre Santiago y Valparaíso durante estas horas, se habilitaron diversas rutas alternativas: Ruta 5 Norte; Ruta 57-CH (Los Libertadores); Ruta 60-CH; Cuesta La Dormida; Ruta F-90 y F-50 (Lo Orozco), además de las cuestas Barriga, Zapata y Lo Prado.

Las autoridades reiteraron el llamado a planificar viajes, respetar desvíos y mantener conductas seguras ante la gran presencia de peatones en la zona.

PURANOTICIA 