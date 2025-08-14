Rubro hotelero reporta una reserva del 56% para este fin de semana largo en la región de Valparaíso

De acuerdo con un sondeo realizado en conjunto por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo, el sector hotelero de la región registra, al día de hoy, un 56% de reservas para el fin de semana largo comprendido entre el 14 y el 16 de agosto.

Por destinos, Valle del Aconcagua lidera con un 71,9% de reservas, seguido por Olmué–La Campana (71,8%), Litoral de los Poetas (56,3%) y Valparaíso–Viña del Mar–Concón (56%). En el desglose comunal, destacan Olmué con un 75,8%, Concón (61,3%) y Viña del Mar (60,3%).

La gerente general de la CRCP, Marcela Pastenes, señaló que “tenemos expectativas moderadas para este fin de semana largo, considerando el pronóstico de la llegada de un sistema frontal a la zona. De todas maneras, confiamos en que las reservas aumenten en los próximos días, ya que en el último tiempo hemos visto un cambio en el comportamiento del turista, que toma decisiones a última hora y con menor anticipación, por lo que esperamos superar el 56% de reservas hoteleras".

"De todas maneras, como región estamos listos y preparados para ofrecer lo mejor durante estos días y seguir posicionándonos como un destino turístico imperdible. Esto podría ser un buen anticipo para las FiestasPatrias, cuando contemos con feriados el jueves 18 y viernes 19 de septiembre”, agregó.

Por su parte, el gobernador regional y presidente de la Corporación Regional de Turismo, Rodrigo Mundaca, indicó que “tenemos un nuevo fin de semana largo. Nuestra región siempre es un destino preferente en materia turística y las comunas de Olmué, El Quisco, Concón, Valparaíso son comunas que concitan el mayor interés del punto de vista turístico cuando nos visitan en nuestra región".

"Espero que vengan este fin de semana largo, que vengan con tranquilidad, que gocen las bondades de la ruralidad de Olmué, de las bondades que tiene la comuna de El Quisco, del Litoral de Los Poetas, la gastronomía en Valparaíso, los recónditos lugares de la comuna, como también la posibilidad de visitar la comuna que tiene el mejor índice de calidad de vida como es Concón. Así que todas y todos invitados a que gocen de nuestro patrimonio material e inmaterial, de la montaña, del campo, de las playas, de nuestro litoral”, complementó el jefe regional.

PURANOTICIA