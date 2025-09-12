Rubro hotelero de la V Región espera superar el 60% de ocupación para Fiestas Patrias

De acuerdo con un sondeo realizado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), el sector hotelero de la región registra un 43,6% de reservas de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, entre los días 17 al 21 de septiembre.

En este sentido, Marcela Pastenes, gerente general de la CRCP, señaló que “esperamos que estas Fiestas Patrias superen las cifras del año pasado, cuando la ocupación hotelera en la región bordeó el 60%, con excelentes resultados en comunas como Olmué y Limache. Ya alcanzamos un nivel de reserva del 43% y esperamos que esta cifra siga aumentando a medida que se acerque el 18 de septiembre. Por lo mismo, proyectamos un mayor flujo de visitantes y contamos con una completa agenda de actividades para que todas las personas, de todas las edades, puedan disfrutar”.

Por destinos, destacan la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana (73,8%), el Litoral Ritoque–Los Molles (71,1%), el Valle del Aconcagua (68,2%), el Litoral de los Poetas (63,6%) y el Valle de Casablanca (60,2%). Entre las comunas, resalta Olmué con un 78,8%, seguida de El Quisco (63,8%) y Concón (61,65%). En tanto, Viña del Mar alcanza un 48,5%.

Pastenes agregó que “este año, la extensión de los días festivos ofrece una excelente oportunidad para que más turistas, especialmente quienes vienen desde Santiago, puedan disfrutar de viajes a destinos más lejanos y descubrir nuevas experiencias. Las Fiestas Patrias son el momento perfecto para celebrar lo mejor de nuestra región: su exquisita gastronomía, actividades llenas de tradición, un comercio vibrante y servicios de primer nivel. Todo esto no solo enriquece la visita, sino que impulsa con fuerza nuestra economía local y fortalece el desarrollo de nuestro territorio. Por eso, extendemos una cordial invitación a todos a venir y disfrutar de nuestra región, donde los esperamos con los brazos abiertos y con toda la calidez que nos caracteriza. Aún tenemos disponibilidad y estamos listos para recibirlos con lo mejor que tenemos”.

Además, comentó que “desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso estamos confiados de que el turismo es un motor clave para la economía regional, e invitamos a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad y respeto por los entornos turísticos y patrimoniales de la Región de Valparaíso”.

PURANOTICIA