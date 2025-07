Roy Crichton, presidente regional de la Democracia Cristiana en Valparaíso: "La DC no es anticomunista y nunca lo ha sido"

El 26 de julio será un día clave para la Democracia Cristiana (DC), pues en esta fecha la Junta Nacional se reunirá para definir los pasos a seguir del partido de cara a la Elección Presidencial de noviembre, donde tendrán que decidir si van a apoyar a la candidata del Partido Comunista (PC) y el oficialismo en su conjunto, Jeannette Jara; darles libertad de acción a sus militantes; o no apoyar a nadie o alguna otra carta a La Moneda.

Esto lo saben desde la mesa regional de la DC en Valparaíso, que emitió una declaración pública en la que expresan que las decisiones que deberá adoptar el partido en las siguientes semanas "requieren de la máxima unidad y disciplina partidaria", ya que aseguraron que está en juego tanto el rumbo del país como también de la tienda.

"Nuestro debate debe ser sereno, juicioso, alejado de odiosidades y descalificaciones. Todas las opiniones son respetables y deben ser escuchadas. Es dentro de este ejercicio que podremos tomar las mejores decisiones para Chile y nuestro querido partido", indicaron en el comunicado al que pudo acceder Puranoticia.cl.

Y es que será la Junta Nacional la que deberá tomar los acuerdos sobre la Presidencial, considerando que se trata de un órgano colegiado de decisión política que es representativo de la base militante de norte a sur, pues todos sus integrantes han llegado a sus puestos a través de elecciones internas. "Con la legitimidad descrita, sus decisiones deben ser acatadas sin cuestionamientos, como lo ha sido en nuestra historia de ya 68 años próximos a cumplir", advirtieron en la DC Valparaíso.

Por este motivo, hicieron un llamado a que las juntas comunales puedan reunirse y analizar su postura frente al tema presidencial y parlamentario. Bajo este contexto, convocaron a una Junta Regional Extraordinaria para el sábado 19 de julio, instancia donde se conocerán los argumentos de cara a la decisión que deben tomar.

Puranoticia.cl conversó con el presidente regional de la DC en Valparaíso, Roy Crichton, quien sostuvo que "la Junta Nacional, con de Arica a Magallanes, tiene que tomar una decisión viendo versus quién (será la Presidencial). Hay que ser responsables en el análisis y no se puede ser "anti" nada porque es reconocer a priori que eres tonto. Las personas anti son los que tienen juicio de valor y de todo tipo".

Luego, precisó que "a medida que dejemos de mirarnos como enemigos, de uno y otro lado, lo que quieran desde la trinchera destruir al otro es porque no han madurado políticamente y al país le va a ir mal. Nosotros queremos ser un partido consecuente, reformista, que tiende a hacer puentes para dar gobernabilidad al país".

Respecto a qué cree que hará su partido, el ex Consejero Regional de Valparaíso subrayó que "para no quitarle el bulto a la jeringa: la DC no es anticomunista y nunca lo ha sido. Tampoco antifascista, porque si vamos a partir con los "anti" es porque no tenemos un proyecto propio, y la DC tiene un proyecto que se llama «Humanismo Cristiano», que es considerar a la persona humana dotada de espíritu y en función de eso pretendemos darle gobernabilidad a la sociedad. Hay que dejar las descalificaciones, las polarizaciones y actuar en consecuencia, pero con algún grado de madurez política".

De cara a la Elección Parlamentaria, Crichton indicó que "eso hay que verlo. Cristian Mella iría en dupla con el diputado y vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, que es bien potente y que ya ingresó oficialmente a la bancada DC".

Rspecto del Distrito 7, concluyó afirmando que "habrá una gran dispersión de votos y no sabemos el comportamiento que tendrá la gente respecto a su opinón del Gobierno, que también juega un rol y se vincula al resultado electoral. Hay que verlo con calma, hay tiempo, yo no me apresuraría. Hay que hacer el análisis correspondientes y el sábado 26 la Junta Nacional definirá el rumbo de la DC".

