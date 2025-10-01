Ronda preventiva permite incautar "pelotazos" con droga hacia la cárcel de Valparaíso

Constantemente se realizan rondas preventivas por la línea de fuego y espacios aledaños a los módulos del Complejo Penitenciario de Valparaíso, permitiendo capturar una serie de lanzamientos de elementos prohibidos, los que se perpetran desde el exterior de la unidad penal ubicada en la parte alta del cerro Playa Ancha.

El último de estos lanzamientos, también conocidos como “pelotazos”, ocurrió la tarde de este martes y fue descubierto por un funcionario de la Brigada Especial Contra Incendios (Beci), quien efectuaba una ronda cuando, al pasar por el exterior del módulo 103, se percató que arrojaban un objeto desde fuera del establecimiento.

El jefe de la cárcel de Valparaíso, coronel Héctor Miranda, comentó que "el funcionario logró capturar el lanzamiento, para, posteriormente, trasladarse hasta la oficina de seguridad interna. En dicha dependencia se procedió a su revisión, encontrando en su interior dos envoltorios de nylon y color negro que conteníanhierba de color verde, aparentemente cannabis sativa, y unabolsa hermética transparente, con una sustancia rocosa de color beige, presumiblemente pasta base de cocaína”.

Este procedimiento se repitió este lunes y el pasado sábado, oportunidad en que, nuevamente, la realización de rondas permitió decomisar una serie de elementos prohibidos. El hecho ocurrido durante el fin de semana permitió a que se requisaran 160 envoltorios con marihuana.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó "en cada una de nuestras unidades penales tenemos implementadas una serie de medidas tendientes a mantener el orden interno, evitar el ingreso de elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los establecimientos penitenciarios, la salud de nuestros funcionarios y población penal. Es el trabajo comprometido del personal el que permite mantener el control de las cárceles y, de esta manera, apoyar a la seguridad pública del país”.

Estas incautaciones se suman a las efectuadas por medio de la revisión de encomiendas y visitas, las que durante el pasado mes de septiembre permitieron requisar una significativa cantidad de distintos tipos de drogas.

Cabe hacer presente que cada uno de los pelotazos incautados fueron informados al Ministerio Público, el que determinó el procedimiento a seguir.

PURANOTICIA