«Ronda Impacto», fuerza de tarea y posible nueva unidad policial: las medidas anunciadas para Rodelillo tras mortal balacera

Tras el ataque armado registrado la semana pasada en el cerro Rodelillo de Valparaíso, que dejó a dos jóvenes fallecidas y a siete personas lesionadas, las autoridades regionales dieron a conocer una serie de medidas inmediatas y de largo plazo destinadas a reforzar la seguridad en el sector y a enfrentar el impacto generado por uno de los hechos de violencia más graves ocurridos recientemente en la comuna.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, junto a la jefa de Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, abordaron las acciones que se implementarán en el territorio porteño, las que incluyen un reforzamiento policial, la reactivación de equipos especializados y gestiones para incorporar al sector dentro de programas especiales de intervención en materia de seguridad.

En primer término, el delegado Millones señaló que los hechos ocurridos "dan cuenta de la importancia de establecer fuerzas de tarea en esta zona de Rodelillo y a su vez incorporarlo al plan «Calles sin Violencia» o «Barrio Crítico»", explicando que esa determinación corresponde al Ministerio de Seguridad Pública.

Asimismo, indicó que actualmente se desarrollará un plan operacional especial de corto plazo, ya que "cuando tú lo incorporas a un plan, «Calles sin Violencia» o «Barrio Crítico», es una mayor presencia en el tiempo, seis meses o más", agregando que será el Ministerio de Seguridad quien evaluará los antecedentes aportados por la región.

Respecto de las medidas preventivas que se implementarán en Rodelillo, la general Patricia Vásquez sostuvo que "cada vez que ocurre este tipo de violencia, conlleva a que la gente sienta mucho temor", razón por la cual destacó la necesidad de reforzar la presencia policial y los controles preventivos. En esa línea, recordó que Carabineros enfrenta limitaciones de dotación, pero señaló que se determinó trasladar la «Ronda Impacto» a Rodelillo, indicando que esta semana el operativo se concentrará en ese cerro para reforzar la prevención y aumentar la sensación de seguridad en los vecinos.

También informó que se reactivará la fuerza de tarea especializada para investigar delitos violentos en la zona. "Ya se evaluó" esta medida y actualmente se está revisando la disponibilidad de recursos para que en dos semanas comiencen de nuevo a operar equipos multidisciplinarios integrados por funcionarios del OS7, OS9 y SIP. Estos esfuerzos estarán enfocados particularmente en el esclarecimiento de homicidios y en el fortalecimiento de las labores preventivas mediante rondas focalizadas en los sectores identificados como más complejos a través del análisis delictual.

REFORZAR LA UNIDAD POLICIAL

Respecto a medidas estructurales, el delegado Millones sostuvo que "la Tenencia de Rodelillo carece de una infraestructura adecuada y, por lo tanto, queremos subir el nivel de ese dispositivo policial", añadiendo que solicitarán formalmente al Gobierno que la iniciativa sea incorporada dentro de la cartera de proyectos para 2027.

En ese sentido, explicó que ello permitiría aumentar la dotación policial disponible en el sector. Así, recalcó que "estamos abordando la coyuntura, pero también lo que se refiere a infraestructura para proyectos de largo plazo", precisando que "no se puede estigmatizar a esa comunidad", ya que, a su juicio, se trata de "gente trabajadora y de esfuerzo", y que las medidas adoptadas buscan devolverles su tranquilidad.

La general Patricia Vásquez también abordó la posibilidad de fortalecer la presencia institucional en el sector mediante nuevas instalaciones policiales. Sobre ello, indicó que "se va a empezar a trabajar en un proyecto para levantar quizás una nueva unidad y una nueva categorización", enfatizando que esta necesidad no sólo ha sido planteada por las autoridades de Gobierno y Carabineros, sino también por los propios vecinos y la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, afirmando que el cerro requiere una mayor presencia permanente, tanto del Estado como de sus instituciones.

FUNERALES DE BAJO RIESGO

Consultado acerca de la clasificación de los funerales realizados tras el crimen, Millones descartó que se tratara de funerales de alto riesgo y explicó que "quien califica ese funeral, de acuerdo a la situación de la ficha de cada una de las personas, validado por Carabineros y también por Gendarmería, y finalmente esta autoridad es la que concluye y nosotros consideramos que era un funeral de bajo riesgo".

No obstante, afirmó que igualmente se adoptaron algunas medidas preventivas con el objetivo de evitar incidentes durante las ceremonias, precisando que no se registraron situaciones que alteraran el orden público ni de los asistentes al funeral.

Por su parte, la general Vásquez sostuvo que pese a que los funerales fueron catalogados como de bajo riesgo, se dispuso vigilancia especial y se atendió la preocupación existente respecto de la seguridad de los lesionados internados.

En ese sentido, indicó que inicialmente se desplegaron efectivos de civil y posteriormente personal uniformado para reforzar la seguridad, mientras que durante los funerales se efectuaron escoltas, aunque sin aplicar los protocolos correspondientes a funerales de alto riesgo debido a que, según indicó la máxima autoridad policial regional, "ambas personas no tenían compromiso delictual".

ESTADO DE LOS LESIONADOS

El delegado Millones también se refirió al estado de salud de las personas que resultaron heridas durante el ataque, indicando que durante la mañana sostuvo una reunión con el director del Hospital Carlos van Buren para conocer la evolución de los pacientes.

En ese contexto, señaló que "siguen en estado de evolución, no hay riesgo con ninguno de ellos", aunque reconoció que existe uno de los lesionados cuya condición es más compleja, aclarando que "no hay riesgo de perder la vida".

Asimismo, comentó que durante el fin de semana se produjo un inconveniente relacionado con la paralización de funciones en el Servicio Médico Legal (SML), lo que retrasó por algunas horas la entrega de los cuerpos de las dos víctimas fatales de Rodelillo, situación que finalmente fue solucionada tras diversas gestiones.

De esta manera, tanto el Gobierno como Carabineros delinearon una estrategia que combina medidas inmediatas de control y prevención con iniciativas de mediano y largo plazo orientadas a fortalecer la presencia policial y estatal en Rodelillo, luego del violento ataque que conmocionó a la comunidad y que dejó dos víctimas fatales.

PURANOTICIA