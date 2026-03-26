«Ronda Impacto» en Quintero termina con 15 personas detenidas: ocho estaban prófugos

Un total de 15 personas detenidas dejó un nuevo operativo «Ronda Impacto» realizado por Carabineros en Quintero durante la tarde de este miércoles 26 de marzo.

El despliegue policial se desarrolló entre las 14:00 y las 21:00 horas, contemplando una serie de fiscalizaciones y controles preventivos en distintos puntos del territorio.

Según el balance entregado, ocho de los detenidos correspondían a prófugos de la justicia, uno de los cuales mantenía una condena pendiente por cumplir.

En tanto, seis personas fueron aprehendidas por infracción a la Ley de Drogas, mientras que una fue detenida por infracción al artículo 194 de la Ley de Tránsito, al ser sorprendida conduciendo sin la licencia profesional requerida.

En el marco del procedimiento policial, además, se cursaron cinco infracciones relacionadas a las normativas de tránsito y, de igual forma, se comunicó la incautación de marihuana elaborada, dinero en efectivo y un vehículo.

Carabineros también informó que durante el operativo se realizaron más de 80 controles preventivos, en el contexto de estas acciones focalizadas orientadas a reforzar la seguridad en esta comuna del litoral norte de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA