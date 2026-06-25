«Ronda Impacto» en Quintero deja siete detenidos y más de 100 controles preventivos

Una nueva fiscalización preventiva se desarrolló en la comuna de Quintero mediante una «Ronda Impacto» de Carabineros, operativo orientado a reforzar la seguridad en sectores estratégicos y focalizar la acción policial en la prevención y detención de delitos.

En ese contexto, el capitán Miguel Cuevas, jefe de la Subcomisaría de Carabineros de Quintero, explicó que en la instancia "se focalizaron los delitos con la finalidad de brindar mayor seguridad a nuestros vecinos en esta comuna”.

Asimismo, señaló que el operativo en el litoral norte de la región de Valparaíso “arrojó resultados positivos, con la detención de siete personas, de la cuales cuatro eran por delitos flagrantes y tres mantenían órdenes pendientes con la justicia”.

De igual forma, se realizaron más de 100 controles preventivos, de identidad y vehiculares, cursando siete infracciones y retirando una motocicleta de circulación.

De esta manera, el procedimiento policial permitió incrementar la fiscalización en distintos puntos de la comuna, con resultados en detenciones, controles e infracciones, reforzando el despliegue preventivo de Carabineros en la zona.

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