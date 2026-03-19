«Ronda Impacto» en Quintero deja 13 detenidos: siete mantenían órdenes de captura

Carabineros informó que otros cinco individuos fueron arrestados por infracción a la ley de drogas, mientras que otro quedó detenido por el delito de desacato.
13 personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» realizada por Carabineros en la comuna de Quintero, operativo que contó con el apoyo de Seguridad Municipal.
De acuerdo a lo informado por la policía uniformada, siete de los aprehendidos mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que otros cinco fueron arrestados por infracción a la ley de drogas y uno por el delito de desacato.
En el marco de este despliegue, además, se incautó pasta base, marihuana elaborada, siete plantas de cannabis sativa y dinero en efectivo. De igual forma, se comunicó que se cursaron 10 infracciones a la ley de tránsito.
Asimismo, Carabineros detalló que durante la jornada se realizaron cerca de 90 controles preventivos, en una intervención focalizada que buscó reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos en distintos puntos de la comuna.
PURANOTICIA