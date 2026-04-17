«Ronda Impacto» en el plan de Viña del Mar deja 27 detenidos y múltiples infracciones

Un total de 27 personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» desarrollada en la comuna de Viña del Mar, en el marco de un operativo conjunto entre Carabineros y personal municipal enfocado en reforzar la seguridad en sectores de alta concurrencia.

La intervención se llevó a cabo principalmente en calle Valparaíso y el sector poniente de la Ciudad Jardín, donde se realizaron cerca de 300 controles de identidad y 50 controles vehiculares, además de diversas fiscalizaciones.

La teniente Evelyn Estay, subcomisario administrativa de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, detalló que "personal de Carabineros, junto a personal municipal, logró la detención de 27 individuos por diferentes delitos contra personas y propiedad".

Asimismo, agregó que los controles de identidad y controles vehiculares, terminaron "con un total de 27 infracciones al tránsito, infracciones municipales, infracciones por consumir alcohol en la vía pública".

En esa línea, explicó que estas diligencias "finalmente culminaron en el decomiso de gran cantidad de especies, tales como frutas, verdura, máquinas cortadoras de pelos y otras que fueron remitidas al tribunal respectivo".

Por último, destacó que "esta ronda realizada en calle Valparaíso y el sector poniente de Viña del Mar tuvo un impacto bastante positivo en la población".

Respecto al detalle de las detenciones, Carabineros informó que se registró un caso por contrabando de cigarrillos, tres por infracción a la Ley 20.000, dos por portar elementos para la comisión de delitos y tres por porte de arma blanca.

Asimismo, se detuvo a un prófugo de la justicia, dos personas por receptación y ocho individuos por faltar el respeto, oponerse a la autoridad y portar armas blancas.

A ello se suman detenciones por delitos de mayor gravedad, como un caso de robo con intimidación, dos por lesiones graves, uno por daños, uno por amenazas y otro por oponerse a la acción policial, además de una persona por ocultación de identidad.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de operativos busca reforzar la presencia policial y reducir la comisión de delitos e incivilidades en puntos estratégicos de la comuna, adelantando que estas fiscalizaciones continuarán desarrollándose.

PURANOTICIA