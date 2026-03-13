«Ronda Impacto» en Concón deja cuatro detenidos: uno conducía moto robada el 2021

Cuatro personas detenidas fue el saldo que dejó un nuevo procedimiento «Ronda Impacto» desarrollado por Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón.

Del total de capturados, la policía uniformada detalló que dos corresponden a sujetos que mantenían órdenes vigente, uno por amenazas y otro por receptación.

De igual forma, los funcionarios policiales cursaron 15 infracciones y realizaron alrededor de un centenar de controles preventivos en la comuna.

El capitán Danilo Muñoz destacó que "se realizaron distintos servicios focalizados en la comuna, los que finalizaron con la detención de cuatro sujetos: dos requeridos por mantener órdenes judiciales por distintos delitos desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, uno por amenaza de muerte y el último que conducía una moto que no correspondía el número de chasis con el de la patente que portaba".

Sobre este último detenido, se estableció –al realizar las diligencias policiales– que la patente realmente correspondía a una distinta, manteniendo un encargo vigente desde el año 2021, proveniente de la comuna de Valparaíso.

El oficial concluyó diciendo que "los cuatro imputados pasarán a audiencia de control de detención, mientras que el operativo policial obedece a distintos servicios focalizados y preventivos que se realizan de forma constante en la comuna".

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