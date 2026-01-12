Click acá para ir directamente al contenido
«Ronda Impacto» en cerros y plan de Valparaíso termina con siete sujetos detenidos

Tres individuos fueron detenidos por órdenes vigentes, dos por robo en bienes nacionales y uno por conducir vehículo con número de motor adulterado.

Lunes 12 de enero de 2026 19:01
En el marco de una nueva «Ronda Impacto» que se desplegó este domingo en el plan y cerros de Valparaíso, Carabineros detuvo a seis sujetos por diversos delitos.

La institución indicó que los antisociales mantenían órdenes vigentes (3), robo en bienes nacionales (2) y conducir vehículo con número de motor adulterado (1).

Además, se realizaron diversos controles preventivos de identidad y se cursaron infracciones para reforzar la sensación de seguridad de quienes recorren la zona.

Este tipo de operativos han sido parte de la estrategia operativa que se ha desarrollado durante el año y se seguirán desplegando de manera continua por el verano.

