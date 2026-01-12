«Ronda Impacto» en cerros y plan de Valparaíso termina con siete sujetos detenidos

En el marco de una nueva «Ronda Impacto» que se desplegó este domingo en el plan y cerros de Valparaíso, Carabineros detuvo a seis sujetos por diversos delitos.

La institución indicó que los antisociales mantenían órdenes vigentes (3), robo en bienes nacionales (2) y conducir vehículo con número de motor adulterado (1).

Además, se realizaron diversos controles preventivos de identidad y se cursaron infracciones para reforzar la sensación de seguridad de quienes recorren la zona.

Este tipo de operativos han sido parte de la estrategia operativa que se ha desarrollado durante el año y se seguirán desplegando de manera continua por el verano.

