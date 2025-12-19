«Ronda Impacto» en calles de Villa Alemana deja 11 detenidos y más de 170 controles

Con 11 personas detenidas terminó un nuevo operativo de «Ronda Impacto» desarrollado por Carabineros de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, en coordinación con la Municipalidad, con el objetivo de reforzar la seguridad en esta comuna.

El procedimiento consistió en intensos patrullajes por las calles de la ciudad, resultando en 124 controles de identidad, 28 infracciones y 11 detenidos por diversos delitos.

La «Ronda Impacto» surge gracias a la puesta en marcha del Convenio OS-14 y al Plan «Navidad Segura», que refuerza el trabajo preventivo en Villa Alemana mediante una coordinación directa entre funcionarios municipales y Carabineros, con el objetivo de resguardar hogares, el comercio y los espacios públicos.

Esta estrategia conjunta permite optimizar recursos, ampliar la cobertura territorial y entregar respuestas oportunas ante situaciones urgentes, fortaleciendo la presencia y visibilidad policial y municipal en los barrios.

Así es como se cursaron 28 infracciones, 26 de ellas asociadas a la Ley de Tránsito y dos a la Ley de Alcoholes, junto con la realización de 174 controles, los cuales incluyeron 50 controles vehiculares y 124 controles de identidad.

Asimismo, se concretaron diversas incautaciones, entre ellas de dos motocicletas, dos automóviles, una camioneta, un camión y 1 gramo con 600 miligramos de pasta base, reforzando el trabajo preventivo y de fiscalización en la comuna.

En cuanto a los detenidos, se informó que durante el operativo hubo 11 personas capturadas, de las cuales seis mantenían órdenes de detención vigentes.

Además, dos personas fueron aprehendidas por infracción al artículo 192 de la Ley de Tránsito, debido a la adulteración de motor y chasis de vehículos; una por conducción en estado de ebriedad; una por porte de arma blanca; y otra por infracción a la Ley 20.000, correspondiente al consumo de drogas en la vía pública.

El alcalde Nelson Estay sostuvo que "hubo alrededor de 18 vehículos entre Carabineros y el Municipio, además de un camión que estuvo apoyando las labores de los autos que estaban sin documentos. Estoy muy agradecido con Carabineros, funcionarios municipales, la Delegación Provincial y Servicio de Impuestos Internos por este trabajo conjunto que beneficia a toda la comunidad de Villa Alemana".

Finalmente, el director de Seguridad Pública de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, expresó que "estas actividades son de carácter continuo y están relacionadas con el Plan de Navidad Segura que impulsa Villa Alemana. Estas instancias se realizaron durante todo el año, especialmente en esta época, donde hay un mayor flujo de gente en el área central debido a las festividades. La finalidad es brindar mayor percepción de seguridad a los villalemaninos y a quienes nos visitan".

