«Ronda Impacto» deja otros 13 detenidos en el centro y el borde costero de Viña del Mar

13 personas fueron detenidas por funcionarios de Carabineros de la 1ª y la 5ª Comisaría, además de la Prefectura de Viña del Mar, por cometer diversos delitos e infracciones en el centro y borde costero de la comuna, en el marco de una nueva «Ronda Impacto».

Operativo se llevó a cabo en la calle Valparaíso, en el borde costero y en sus calles aledañas, permitiendo regresar la seguridad a estos sectores de la Ciudad Jardín.

Producto de este trabajo conjunto, se obtuvo como resultado 13 personas detenidas: dos por oponerse a la accion de Carabineros, uno por daño y desacato, cuatro por ocultación de identidad, cinco por orden vigente y uno por robo con intimidación.

El mayor Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, explicó que también "se realizaron 259 controles, entre identidad y vehiculares, 13 fiscalizaciones a locales de alcoholes, nueve infracciones de tránsito y por ingerir alcohol en la vía pública y tres decomisos junto a personal municipal".

Este último procedimiento se materializó especialmente en el sector de la calle Valparaíso y en el borde costero, obteniendo como resultado la incautación de 961 especies, entre ropa, botellas, jugo y alcohol de los vendedores ilegales del borde costero, además de elementos varios del sector céntrico de la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA