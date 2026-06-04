«Ronda Impacto» deja 21 detenidos en Viña del Mar y Concón: capturan a conocida autora de robos en locales del Barrio Poniente

Un total de 21 personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» desarrollada por Carabineros durante la tarde y noche de este miércoles 3 de junio en las comunas de Viña del Mar y Concón, operativo que se desplegó en distintos sectores de ambas ciudades con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos.

Del total de aprehendidos, 18 corresponden a procedimientos realizados en el centro y sector costero de Viña del Mar, mientras que otros tres fueron detenidos en la vecina comuna de Concón.

El comandante Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, detalló que entre los aprehendidos se encuentran "cuatro por venta de drogas en el sector de calle Valparaíso" y "dos detenidos por receptación, que eran deliverys que estaban en motocicletas que tenían encargo por apropiación indebida".

Uno de los procedimientos que llamó la atención de Carabineros fue la detención de una mujer conocida en el sector céntrico de la Ciudad Jardín por diversos delitos contra la propiedad. El comandante Espejo indicó que fue "detenida por porte de elementos para cometer delitos, una persona conocida aquí por los robos en el Barrio Poniente, la denominada «Wendy», que generalmente está realizando robos a los locales comerciales de acá, mediante la fractura de la ventana con piedras o forzando la reja". Asimismo, precisó que esta persona "fue detenida portando un computador del que se investiga el origen del propietario".

Junto a las detenciones, el operativo contempló una serie de fiscalizaciones preventivas. En ese contexto, Carabineros realizó más de 200 controles y cursó más de 30 infracciones vinculadas tanto a la Ley de Tránsito como a la Ley de Alcoholes.

Además, como resultado de los controles efectuados, se retiraron de circulación siete vehículos y cuatro motocicletas que no mantenían su documentación al día.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de servicios extraordinarios buscan aumentar la presencia policial en sectores de alta afluencia de público, fortalecer la fiscalización y dar cumplimiento a órdenes judiciales pendientes, contribuyendo así a mejorar las condiciones de seguridad en las comunas de Viña del Mar y Concón.

PURANOTICIA