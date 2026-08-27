«Ronda Impacto» deja 15 detenidos y más de 150 controles en el centro de Viña del Mar

Un total de 15 personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» desplegada por Carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar en el sector céntrico de la comuna, operativo que tuvo como objetivo reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos.

El procedimiento se desarrolló entre las 15:00 y las 22:00 horas de este miércoles 26 de agosto, principalmente en la calle Valparaíso y sus alrededores, donde los funcionarios realizaron distintos tipos de controles y fiscalizaciones.

De los 15 detenidos, dos fueron aprehendidos por infracción a la Ley 20.000 de drogas, dos por amenazas, dos por contrabando, uno por porte de arma blanca, dos por riña, tres por hurto, uno por receptación y uno por estafa.

En paralelo, el despliegue de la policía uniformada viñamarina permitió efectuar 32 controles vehiculares y 127 controles de identidad, además de cursar 21 infracciones, todas correspondientes a faltas a la normativa de tránsito.

La jornada también contempló el retiro de 82 especies, entre ellas ropa, frutas y alimentos, además de 95 cajetillas de cigarrillos de contrabando, las que fueron decomisadas durante las fiscalizaciones realizadas en el sector.

La mayor Jimena Oñate, de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, destacó los resultados obtenidos durante el operativo y señaló que "producto de este despliegue, se logró la detención de 15 personas por diversos delitos, tales como infracción a la Ley 20.000, amenazas, contrabando, porte de arma blanca, riña, hurto, receptación y estafa".

Asimismo, destacó que se realizaron controles preventivos y se concretaron los decomisos de especies y cigarrillos, y adelantó que "estos servicios se continuarán desarrollando con la finalidad de brindar mayor seguridad a nuestros vecinos".

PURANOTICIA