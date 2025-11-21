«Ronda Impacto» deja 12 detenidos en San Felipe: tres eran prófugos de la justicia

12 personas fueron detenidas en el marco de un nuevo procedimiento «Ronda Impacto» llevado a cabo por funcionarios de Carabineros en San Felipe.

Se trató de un servicio focalizado que, además, permitió cursar un total de 19 infracciones y más de 40 controles preventivos en el Valle del Aconcagua.

La policía uniformada detalló que tres sujetos fueron detenidos por mantenerse en condición de prófugos de la justicia, es decir, con órdenes vigentes de captura.

Otro sujeto fue detenido por apropiación indebida de vehículo motorizado; cinco por conducir sin la licencia correspondiente; uno por robo en bienes nacionales de uso público; uno por amenazas y el último por porte de arma blanca.

PURANOTICIA