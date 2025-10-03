«Ronda Impacto» de Carabineros termina con cuatro detenidos en Concón y Quintero

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de una nueva edición de las «Ronda Impacto» que funcionarios de Carabineros desarrollan en el territorio de la región de Valparaíso, y que esta vez se llevó a cabo en las comunas de Concón y Quintero.

El capitán Danilo Muñoz detalló que el operativo permitió detener a cuatro individuos, dos de los cuales permanecían prófugos de la justicia, uno por infracción a la ley 20 mil y el otro por portar elementos que suelen utilizarse para cometer delitos.

De igual forma, el oficial de la policía uniformada resaltó que en el procedimiento se cursaron 16 infracciones y se realizaron más de 130 controles preventivos.

"Se realizó un servicio de «Ronda Impacto» en las comunas de Concón y Quintero, donde los recursos policiales y medios preventivos desarrollaron un servicio en horario y lugares georreferenciados. A raíz de esto, se logró la detención de cuatro sujetos, dos por órdenes judiciales vigentes, uno por infracción a ley 20.000 y uno por porte de elementos para cometer el delito", informó el capitán Muñoz.

De igual forma, destacó que se efectuaron "más de 16 infracciones al tránsito y a la ley del alcoholes, y más de 130 controles preventivos. Cabe hacer presente que estos servicios focalizados vienen en aumento de servicios del plan cuadrante y se realizan conforme a una planificación y a una georreferenciación delictual en ambas comunas".

