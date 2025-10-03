«Ronda Impacto» de Carabineros termina con cuatro detenidos en Concón y Quintero

Dos de los detenidos permanecían prófugos de la justicia, mientras que uno cayó por infracción a la ley 20 mil y otro por portar elementos que suelen utilizarse para cometer delitos.
Cuatro personas fueron detenidas en el marco de una nueva edición de las «Ronda Impacto» que funcionarios de Carabineros desarrollan en el territorio de la región de Valparaíso, y que esta vez se llevó a cabo en las comunas de Concón y Quintero.
El capitán Danilo Muñoz detalló que el operativo permitió detener a cuatro individuos, dos de los cuales permanecían prófugos de la justicia, uno por infracción a la ley 20 mil y el otro por portar elementos que suelen utilizarse para cometer delitos.
De igual forma, el oficial de la policía uniformada resaltó que en el procedimiento se cursaron 16 infracciones y se realizaron más de 130 controles preventivos.
"Se realizó un servicio de «Ronda Impacto» en las comunas de Concón y Quintero, donde los recursos policiales y medios preventivos desarrollaron un servicio en horario y lugares georreferenciados. A raíz de esto, se logró la detención de cuatro sujetos, dos por órdenes judiciales vigentes, uno por infracción a ley 20.000 y uno por porte de elementos para cometer el delito", informó el capitán Muñoz.
De igual forma, destacó que se efectuaron "más de 16 infracciones al tránsito y a la ley del alcoholes, y más de 130 controles preventivos. Cabe hacer presente que estos servicios focalizados vienen en aumento de servicios del plan cuadrante y se realizan conforme a una planificación y a una georreferenciación delictual en ambas comunas".
