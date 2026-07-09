«Ronda Impacto» culmina con 14 personas detenidas y más de mil especies decomisadas en el centro y borde costero de Viña del Mar

Una nueva «Ronda Impacto» fue ejecutada por Carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, despliegue policial que se efectuó en el sector céntrico y en el borde costero de la ciudad, efectuándose más de 200 controles vehiculares y de identidad.

En este contexto, 14 personas fueron detenidas, la mayoría por órdenes vigentes (6), seguido por delitos de robo en lugar habitado (2), ley 20 mil de drogas (2), receptación (1), porte de arma blanca (1), contrabando de cigarrillos (1) y ocultación de identidad (1).

"Se realizó la «Ronda Impacto» en el sector de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, teniendo como resultado 14 detenidos, principalmente por órdenes judiciales pendientes, detenidos por droga, por porte de armas, por robo en lugar habitado y otro tipo de delitos menores", informó el teniente coronel Rodrigo Espejo.

Asimismo, junto a personal municipal se fiscalizó al comercio local, decomisándose desde puntos de venta ilegal 192 especies de diversos tipos, además de 320 cajetillas de cigarros de contrabando y el retiro de circulación de tres autos y una motocicleta.

El comandante Espejo sostuvo que "se cursaron más de 50 infracciones, tanto de tránsito como de locales de alcoholes, y también se realizaron más de 260 controles, tanto de identidad como vehiculares. Esta ronda principalmente se trabajó en el sector de la calle Valparaíso y en el sector Poniente de la Ciudad Jardín".

Por último, el oficial de la policía uniformada detalló que también en conjunto con personal de la Municipalidad de Viña, se logró el decomiso de más de 1.000 especies del comercio ambulante informal del sector Arlegui, Quillota y Valparaíso.

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