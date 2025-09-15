Rodrigo Mundaca rompe el silencio: tras más de dos meses de indefiniciones, Gobernador de Valparaíso llama a votar por Jeannette Jara

Dos meses y medio tuvieron que pasar para que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, comunicara formalmente que apoyaría una candidatura presidencial; esto, tras las semanas de indefiniciones respecto a su aspiración personal de llegar a La Moneda, sumado a la falta de respaldo público a una de las ocho opciones.

Fue en la comuna de La Ligua, en medio de un acto de campaña, donde la máxima autoridad regional informó que se sumaba a la opción de Jeannette Jara, la militante del Partido Comunista (PC) que cuenta con el respaldo de todo el oficialismo, la misma a la que en su momento criticó por –a su juicio– estar alejada de la ciudadanía.

En declaraciones a La Tercera, el Gobernador manifestó en su momento que la campaña de la ex Ministra del Trabajo y Previsión Social "no es popular, no hay populacho, no hay pueblo. Cuando se plantea una campaña que es tan difícil y donde hay modelos de desarrollo en disputa, eso no se logra comprender en la campaña. Le falta pueblo, le falta calle y escuchar las demandas de los ciudadanos y territorios".

Pero después de estas críticas, Mundaca tuvo un acercamiento con el oficialismo –que, además, impulsó y respaldó en su conjunto su candidatura al Gore de Valparaíso– y finalmente confirmó que respalda oficialmente a la ex Secretaria de Estado.

"Valparaíso es una región que requiere superar su asimetría, seguir construyendo viviendas para los sin casa, seguir invirtiendo en salud para aquellos que tienen que esperar largos meses por una atención preferente en algún hospital", comentó el Gobernador Regional durante el acto celebrado este fin de semana en La Ligua.

En ese sentido, Rodrigo Mundaca planteó que "ponerse a disposición de la campaña de Jeannette Jara hoy día es fundamental. Es fundamental construir unidad. Es fundamental hoy día trabajar por la igualdad. Es fundamental hoy día trabajar por la patria y entender que esta no es una elección cualquiera".

Asimismo, sostuvo que se trata de "una elección que tiene que ver con seguir manteniendo los avances civilizatorios en materia de igualdad de oportunidades, en materia de igualdad de derechos, en respetar la plurinacionalidad de nuestro país, en dignificar el trabajo de los trabajadores que anhelan todos los días recuperar el derecho a la educación para sus hijos, el derecho a la salud para sus hijas, para sus hijos. Hoy día no estamos enfrentando cualquier elección, muy por el contrario”.

Las palabras entregadas por el jefe regional fueron celebradas por la candidata presidencial, quien además llamó a ampliar las bases del electorado. "Espero que a partir de hoy día ustedes salgan a dar afuera esas conversaciones necesarias, con los que piensan distinto de nosotros. Porque con los que piensan igual estamos aquí reunidos. Necesitamos conversar con los que no se han definido o tienen una opinión distinta. Y conquistar corazones y conciencias", sostuvo la aspirante a La Moneda.

Luego, a través de sus redes sociales –donde además compartió una fotografía con la autoridad de la Quinta Región– la candidata oficialista expresó que "quiero agradecer sinceramente el respaldo de Rodrigo Mundaca Cabrera, gobernador de Valparaíso, a nuestra candidatura. Su apoyo es una muestra de que la unidad es el camino para enfrentar los grandes desafíos que tiene la región y el país".

De igual forma, subrayó que "Valparaíso necesita respuestas claras: superar la falta de viviendas, invertir en salud para que nadie espere meses por atención y enfrentar las profundas desigualdades que marcan a tantas familias", lo que complementó diciendo que "con unidad y compromiso, seguiremos avanzando en soluciones que pongan en el centro la dignidad de las personas y el futuro de Chile".

De esta manera, a dos meses y un día de la Elección Presidencial en Chile, la abanderada del oficialismo logró sumar a sus filas a una destacada figura de la política regional, con proyección y popularidad a nivel nacional, respaldo del gobernador Rodrigo Mundaca que podría darle un nuevo impulso a su campaña en la decisiva región de Valparaíso.

