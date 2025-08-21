Rodrigo Mundaca denuncia que la campaña de Jeannette Jara está "secuestrada" por los partidos políticos y que "le falta calle"

El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó fuertes criticas contra el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, asegurando que su campaña "no es popular".

“Yo estoy en las antípodas de Kaiser, Kast y Matthei. No condiciono mi apoyo a Jara, pero creo que requiere rodearse de un buen elenco. El que la rodea hoy no es suficiente, siguen siendo los mismos de siempre, los mismos que han estado tratando de apitutarse eternamente. No hay ninguna posibilidad en este minuto de que haya una voz disidente porque la campaña de Jara se encuentra secuestrada por los partidos”, aseguró en entrevista con La Tercera.

El Gobernador fustigó que casi no hay independientes en el comando de la abanderada: “No hay mundo independiente ni social. ¿Sabe lo que le falta a la campaña de Jara? No es popular, no hay populacho, no hay pueblo. Cuando se plantea una campaña que es tan difícil y donde hay modelos de desarrollo en disputa, eso no se logra comprender en la campaña. Le falta pueblo, le falta calle y escuchar las demandas de los ciudadanos y territorios”.

“En materia presidencial, hoy día los errores que ha cometido la candidata son bastante poco excusables. Cuando dice que el tema del aborto libre no va a estar en sus prioridades y sí estuvo en su programa de primarias... Los temas que tienen que ver con los avances civilizatorios es importante que estén contenidos en un programa”, agregó.

Y ahondó que “si se aplica la tesis de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, jamás vamos a tener un programa plebeyo que dé cuenta de las necesidades de la población. Nos interesa que se hable de la descentralización y de temas relevantes para Chile, un país oceánico. Esos temas están ausentes en el debate público, estamos secuestrados por temas de seguridad o de migración. Pero Chile se merece algo más desde el punto de vista de las propuestas”.

