Rodrigo Mundaca cuestiona demolición de viviendas en El Olivar y condena "inadecuado" ataque de Iván Poduje a Puranoticia.cl

Cuestionamientos técnicos y críticas desde el mundo político ha generado la decisión de demoler más de 50 viviendas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, construidas en el marco del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024. La polémica se intensificó luego de conocerse que el informe que sustenta la medida –elaborado por el IDIEM– no recomienda la demolición de las estructuras, sino que plantea explícitamente la posibilidad de repararlas mediante reforzamientos.

El antecedente fue dado a conocer por Puranoticia.cl a eso del mediodía del sábado 18 de abril, en una publicación que rápidamente generó reacciones. Entre ellas, la del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien a través de un video difundido en sus redes sociales personales –y en su característico estilo "sin filtros"– respondió con un ataque directo y con fuertes epítetos contra este medio de comunicación.

Las declaraciones del secretario de Estado no pasaron inadvertidas y fueron abordadas por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien cuestionó nuevamente a la autoridad gubernamental, especialmente por el tono utilizado.

"Me parece que es inadecuado", afirmó el jefe regional, quien complementó su respuesta manifestando que "uno puede tener controversias con la prensa, pero la prensa cumple un rol y el rol que cumple la prensa es precisamente informar. No siempre la prensa informa cuestiones que nos gustan, por razones obvias".

En la misma línea, la autoridad regional profundizó en el rol de los medios de comunicación, señalando que "la prensa hace su trabajo porque de lo contrario perdería imparcialidad y, por tanto, creo que quienes estamos en la función pública, ya sea autoridades designadas o electas democráticamente, tenemos que tener una relación diáfana, transparente y enfrentar los problemas que tenemos, enfrentar las controversias que existen y que van a seguir existiendo, pero enfrentarlas con la verdad, sin divagar y entregando información clara y precisa".

Más allá de la controversia con el titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Mundaca también abordó de fondo la decisión adoptada en El Olivar, cuestionando el impacto que tendría en las familias afectadas por el incendio. "No me parece una buena idea revictimizar a las personas que lo perdieron todo, porque cuando se anuncia de que se van a demoler más de 50 casas y que eso va a afectar a familias que llevan esperando desde el 3 de febrero del 2024 el poder recuperar pan, techo y abrigo, me parece que es una medida que no tiene ninguna popularidad, por el contrario, creo que es una medida carente de afecto y carente de corazón", sostuvo.

Asimismo, el Gobernador Regional de Valparaíso puso énfasis en el contenido del documento técnico que respalda la discusión, indicando que "el informe del Idiem dice que estas casas se podrían reparar, que si bien es cierto cuentan con materiales no certificados, pero estos materiales se podrían recertificar, estas casas se podrían reparar del punto de vista arquitectónico, dando certezas de que no se van a derrumbar con el primer temblor que tengamos de gran magnitud en la región”.

Finalmente, la máxima autoridad regional reiteró su postura frente a la medida adoptada por Iván Poduje, asegurando que “yo habría habría tomado una decisión distinta y habría impulsado prácticas precisamente de reparación con los materiales, antes de anunciar de forma tan destemplada que se van a demoler casas, provocando una revictimización de las personas que lo perdieron todo”.

Como ya se ha indicado en sendos artículos, esta controversia en torno a la reconstrucción en El Olivar no solo abre un debate técnico respecto a la pertinencia de demoler o reparar las viviendas, sino que también instala cuestionamientos políticos y sociales respecto de cómo se están tomando decisiones que afectan directamente a familias que aún esperan soluciones definitivas tras la tragedia del 2024.

PURANOTICIA