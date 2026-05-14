Laura Landaeta marca distancia entre casos Lavín/Barriga y el de Camila Flores: calificó de "rasca" lo denunciado contra la senadora

En entrevista con Puranoticial.cl, la destacada periodista de investigación, Laura Landaeta, desmenuzó los ecosistemas de corrupción que hoy sacuden a la política chilena. Durante la conversación, la autora del nuevo libro ‘’El laberinto del fraude’’ sobre el caso Hermosilla marcó una tajante diferencia entre las operaciones de la familia Lavín y las recientes denuncias que involucran a la senadora Camila Flores.

Landaeta no escatimó en adjetivos al referirse a la forma en que la parlamentaria por la región de Valparaíso habría gestionado sus recursos. Al ser consultada sobre si Flores replicaba el sistema de la exalcaldesa Cathy Barriga, la periodista fue enfática:

“Lo de Camila Flores lo encuentro rasca. O sea, es ilegal y es, además, súper rasca estar pidiéndole a la gente por porcentaje de lo que gana para abultar su sueldo. Es ordinario. Es parte de una forma de ser”.

Para la investigadora, la diferencia radica en la sofisticación del engaño. Mientras en el caso de Flores lo define como la "mala calaña de un ser humano" con sus subalternos, en Maipú describe una "maquinaria de defraudación" que utiliza personas y facturas ideológicamente falsas y licitaciones truchas.

Landaeta reiteró que su investigación apunta a Joaquín Lavín Infante como la figura central tras las sombras del caso que involucra a su hijo y a Barriga. Según explicó, se utilizó una plataforma cuyo único fin era hacer campañas políticas con fondos públicos.

“Hay un ecosistema que sobrevive, pese a que a veces se le caen algunas partes, pero las reemplaza. Es un ecosistema tan grande de corrupción (...) es poderoso y afecta a distintas entidades del Estado, que eso te explica también por qué de repente pasan cosas como esta”.

Finalmente, la periodista aclaró que estos casos no son exclusivos de un sector, pese a la contingencia actual. “Tenemos corruptos en todos lados y es peor, porque tenemos corruptos en la derecha y en la izquierda”, sentenció, mencionando que la red se extiende por el Partido Socialista, el Radical y la Democracia Cristiana, además de instituciones como la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones y el Ministerio Público.

“Más detestable que alguien de derecha robando, es alguien de izquierda robando, porque se supone que tiene una construcción de la sociedad diferente”.

Landaeta concluyó advirtiendo que la impunidad de figuras como Andrés Chadwick o Joaquín Lavín padre, se debe a una "cofradía" que se protege entre sí, lo que dificulta que la ciudadanía mantenga la confianza en el sistema judicial.

PURANOTICIA