Rodolfo Carter se suma a Republicanos pero mantiene incertidumbre por carrera al Senado en Valparaíso: "No es lo que hoy me motiva"

Una vez que Chile Vamos descartó oficialmente la realización de una Primaria para zanjar al candidato único que presentarán a la Elección Presidencial, Rodolfo Carter –que buscaba justamente participar de aquella instancia– se tomó largas semanas para reflexionar acerca de su futuro, tanto en materia política como también electoral.

Bajo este contexto, y tras una serie de reuniones y "coqueteos" con diversos partidos de derecha, finalmente el ex Alcalde de La Florida selló este martes 10 de junio su incorporación al Partido Republicano para sumarse como asesor en materia de seguridad pública en la campaña presidencial que lidera José Antonio Kast.

"Esta elección no se trata solo de elegir un Presidente, se trata de recuperar Chile. Bienvenido, Rodolfo Carter", señaló el candidato a través de su cuenta en X.

EL POR QUÉ DE SU DECISIÓN

Y es que a tan sólo minutos de confirmarse su incorporación a Republicanos, conversó con Puranoticia.cl para explicar los motivos detrás de su decisión, pero también para abordar lo que será su futuro en materia electoral, recordando que una de las grandes alternativas que baraja es competir por el Senado en la región de Valparaíso.

"Este martes terminamos de tomar la decisión con José Antonio Kast, después de la Primaria, que fue un evento con algún grado de pena y de tristeza para mí. Me tomé un tiempo, un par semanas de tranquilidad y reflexión, porque no era bueno tomar esa decisión en caliente, y que no estuviera marcada por el rencor ni por la rabia, sino por una decisión mucho más pensada", comenzó explicando el ex jefe comunal.

Luego, prosiguió indicando que "dejé pasar un par de semanas y finalmente tomo la decisión de incorporarnos esta semana, porque la próxima elección no se trata de elegir otro Presidente más, sino que de recuperar Chile, de que nuestro país vuelva a ser un país seguro, donde cada persona pueda llevar su vida como mejor le parezca y no viva con el miedo permanente al narcotráfico y a la violencia en la calle, un país que vuelva a crecer y un país que vuelva a ser un buen país, como el que teníamos".

¿Y SU CANDIDATURA AL SENADO?

Ahora, respecto a su futuro en materia electoral, donde ha sido sondeado tanto para el Senado por la región Valparaíso como la región de La Araucanía, Carter manifestó que "mi nombre ha sonado para distintas candidaturas en distintos lugares del país, y la verdad es que no es lo que hoy día a mí me motiva. Ya llegará el momento de decidir si soy candidato y dónde puedo prestar servicio a esta causa, que es recuperar Chile. Pero la orden del día es ponernos a disposición para ayudarle a José Antonio a crear un mensaje a amplio, generoso y lleno de esperanza".

A propósito de la seguridad, expresó a Puranoticia.cl que "todos los candidatos hablan de este tema, pero se quedan sólo en la parte represiva, que efectivamente vamos a tener que enfrentar con todo el rigor a los delincuentes; pero aquí falta traducirle al chileno que va a conduciendo a su trabajo, el que está en el Merval, el que está en el taco en la mañana, un mensaje de esperanza. Por eso queremos luchar, por eso queremos derrotar a los delincuentes, no porque seamos de derecha, no porque nos gusten las armas. No, es porque amamos a nuestras familias, cualquier tipo de familia que sea, queremos que nuestras familias vivan en paz, queremos un mensaje marcado por la esperanza y el optimismo de que Chile puede volver a ser un buen país".

Luego, hizo una analogía con el fútbol y el doloroso tiro de gracia para la Selección Chilena, la cual quedó sin chances de ir al Mundial de 2026: "Hace 10 años atrás, Chile iba al Mundial, alegre y con esperanza. Esto es lo mismo: volveremos a ir al Mundial y también volveremos a ser un país seguro. Ese es el contenido de esperanza de esta decisión que hemos tomado para acompañar a José Antonio al palacio de La Moneda para ser Presidente, para cuando termine el 2029, el 18 de septiembre de 2029, los chilenos puedan decir que tenemos un país seguro otra vez".

ROL EN CAMPAÑA DE KAST

Acerca del rol que cumplirá en la campaña de José Antonio Kast para acercar su mensaje al centro y no polarizarse hacia la ultraderecha, Rodolfo Carter señaló que "yo soy sólo un chileno más, un porteño más, prestado en Santiago en los últimos 40 años. La lógica de izquierda, centro o derecha está superada hace mucho rato. Hoy día lo que nos une a los chilenos son causas nacionales y comunes, que es que el país vuelva a crecer, que vuelva a darle empleo a sus hijos, que las personas hoy día vivan sin miedo, que volvamos a ser un país normal. En ese sentido, probablemente, más allá de llegar o no al centro político, es leer a un país diverso, es darle garantías a todos, que hay un espacio para cada chileno, de que si hace cuatro años atrás algunos pensaban de que José Antonio Kast era demasiado conservador, era demasiado de derecha, pueden tener la tranquilidad de que van a tener un Presidente que los va a cuidar a todos".

"Mi familia no es una familia tradicional, yo soy un papá solo y como muchas personas probablemente viven en una realidad completamente distinta a lo que era el Chile de hace 30 año. Para todos esos chilenos que hoy están desanimados y desperanzados: hay un espacio. Y mi aporte en la campaña de José Antonio, es ayudarle a él a cumplir un discurso que nos incorpore a todos para poder recuperar nuestro país", continuó expresando la flamante incorporación del Partido Republicano.

Finalmente, Rodolfo Carter insistió en que "con harto optimismo nos vamos a incorporar ahora oficialmente y llenos de alegría. Hay muchas cosas que hacer por delante. Ayer tuvimos un mal resultado en el fútbol, que demuestra un poco el estado de ánimo de nuestro país. Y es que antes íbamos con el pecho inflado. No íbamos a las 'eliminatorias', íbamos a las 'clasificatorias'; éramos de los mejores de América. Hoy día, lamentablemente, ya no estamos en esa situación, así como también en la economía y en la seguridad ya no somos el mejor país de América, pero vamos a volver a ser el mejor país de América. Sólo depende de nosotros".

