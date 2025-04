Rodolfo Carter, más cerca de Republicanos y competir por el Senado en Valparaíso, que de la Primaria Presidencial en Chile Vamos

"Esto no es un ultimátum, no es una pistola en el pecho porque el mundo no funciona así, pero pido claridad". Con estas palabras, Rodolfo Carter daba a conocer a Puranoticia.cl que les dio plazo hasta este viernes 11 de abril a las cúpulas de Chile Vamos para que decidieran si realizarían Primarias o si llegarían con Evelyn Matthei directamente a la papeleta de la primera vuelta de la Elección Presidencial.

Estas palabras no cayeron nada de bien en Renovación Nacional (RN), que ya le habría comunicado al ex Alcalde de La Florida que no eran partidarios de hacer una Primaria sólo con dos candidatos, por lo que sepultaban cualquier aspiración presidencial del ex militante de la UDI; esto, a la espera del pronunciamiento que haga justamente su ex partido político y Evópoli, el tercero que compone la coalición.

“Si es con este plazo, no te podemos dar respuesta ahora”, le habrían dicho desde Chile Vamos, terminando por confirmar no sólo que no habrá Primarias, sino que llegarían directamente al 16 de noviembre con Evelyn Matthei en el facsímil.

Bajo este contexto, un ya resignado Rodolfo Carter sostuvo que "esto no tiene por qué ser una guerra, no tiene que ser una descalificación. Cada uno tiene que asumir sus decisiones y los efectos que ellas tienen. Yo siempre he creído que las Primarias son necesarias, especialmente porque en la izquierda va a haber mucho rock and roll y, si no hay Primarias en Chile Vamos, con suerte va a haber un bolero".

Y es que tal como lo advirtió en más de alguna ocasión, al expresar que si no habrían Primarias en Chile Vamos podría mudarse a otra vereda política, parece que va a cumplir pues el ex Alcalde de La Florida estaría preparando su desembarco en el Partido Republicano, seguramente para ser candidato por el Senado en Valparaíso.

De hecho, el mismo presidente del Partido Republicanos, Arturo Squella, reconoció en diálogo con Puranoticia.cl que "Rodolfo Carter hizo una gran gestión como Alcalde y creo que es un gran candidato en cualquier parte de Chile. Sin duda que es una persona que vamos a tener a la vista a la hora de diseñar las listas parlamentarias en lo que viene", agregando que "sería una gran dupla" si van juntos a competir por el Senado.

Y es que todo pareciera indicar que su recalada será en la tienda de José Antonio Kast, con quien el mismo Carter reconoció que tiene muy buena relación y que se conocen desde los tiempos de universidad para luego coincidir ambos en la UDI. Otro antecedente que suma a esta posibilidad es que el hermano del ex Alcalde, el diputado Álvaro Carter, renunció a la Bancada UDI para fichar por la de Republicanos.

En la tienda de Kast dicen que incluso querían presentar este viernes a Rodolfo Carter como su nuevo fichaje, sin embargo, el ex jefe comunal descartó esta opción, ya que el plazo fatal que le dio a Chile Vamos vence a las 23:59:59 de esta jornada. Lo que es concreto es que el tema lo está viendo la cúpula del partido, que también habría descartado hacer una eventual presentación durante este fin de semana.

Según dio a conocer La Tercera, la llegada de Rodolfo Carter al Partido Republicano no sería la única, pues la ex ministra Cecilia Pérez también haría lo propio, según contaron fuentes en RN. Y es que la amiga del ex Alcalde habría amenazado con dejar la tienda donde ha militado por años si es que le hacen el desaire a Carter.

Pérez señaló que "siempre existen procesos de reflexión, y sin duda que el hecho de que no haya primarias a uno lo lleva a plantearse muchas cosas (…). Yo estoy acompañando a Rodolfo porque creo que él es el que puede hoy en día levantar las voces y la bandera, no solamente de una centroderecha competitiva, con convicción, con principios, sino que también es el que refleja mejor el sentir del Chile real".

