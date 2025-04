Horas claves para definir Primarias en Chile Vamos: Carter afirma que si las descartan "será un desastre para ellos, incluida Matthei"

Si bien, evita hablar de “ultimátum”, Rodolfo Carter le puso este viernes 11 de abril como plazo a los dirigentes de los tres partidos de Chile Vamos para que decidan si van a realizar Primarias para definir a su candidato en la Elección Presidencial o si llegarán directamente a la papeleta del 16 de noviembre con Evelyn Matthei como su carta.

En conversación con Puranoticia.cl, el ex militante de la UDI, hoy figura independiente y con no pocas chances de dejar definitivamente la coalición, se refirió a las últimas conversaciones que ha tenido con las cúpulas del conglomerado, asegurando que la UDI y Evópoli han mostrado sus intenciones de realizar este proceso eleccionario interno, mientras que el presidente de RN ha tenido una postura distinta.

“Hoy están en un problema muy grave y por eso se ha producido este fenómeno que incluso a mí me sorprende, donde dos partidos –de un total de tres de la coalición– dicen que sí, con Primarias y con quien sea, incluso solo con Carter; mientras que el presidente de RN en una actitud confusa, de sí pero no, de que no es lo óptimo”, sostuvo el ex Alcalde de La Florida en conversación con Puranoticia.cl.

De igual forma, sostuvo que está “muy tranquilo porque es bien sorprendente lo que está ocurriendo en Chile Vamos con este autogol o zancadillas. Tienen una candidata muy bien posicionada en las encuestas, con la primera opción de ganar la Presidencia, pero este enredo de que sí, de que no… y solos, porque no es que estén discutiendo con alguien. Primero, sólo si Kast y Kaiser iban habría Primarias; luego, si era con Rincón, pero ahora aparentemente tiene un problema legal. Además, parte de la coalición dice que hay que hacer Primarias, mientras la candidata no habla”.

LAMENTA "IMPROVISACIÓN"

Rodolfo Carter comentó también que “yo estoy preocupado porque más allá de lo que yo pueda querer, es una muy mala señal en política este nivel de improvisación, porque si criticamos a Boric de que gobierna Chile como si fuera el presidente de una federación de estudiantes y no como el Presidente de Chile, la coalición mayoritaria de oposición, la más importante, la que tiene la primera opción de ganar la Presidencial, tampoco puede actuar con ese nivel de improvisación. Los chilenos esperan más claridad y seriedad: si es sí o si es no”.

Asimismo, reveló que esto se lo transmitió a la coalición la semana pasada en una carta, donde les expresó nuevamente su “disposición a competir en un lenguaje fraternal, para que nadie se equivoque en esto; pero también con la exigencia de que nos pongamos serios, no esperemos a última hora y no lleguemos a esa cosa informal. Mientras a los chilenos se les vencen los plazos, los políticos siempre salen con una chapucería a última hora. Entonces creo que es importante que esto se cierre bien, ojalá con Primarias, porque creo que eso es lo virtuoso. Y si no hay Primarias, será un desastre y será un daño tremendo a Chile Vamos, incluida Evelyn Matthei”.

Acerca del plazo impuesto a la UDI, RN y Evópoli, expresó que "es hasta este viernes y ellos lo saben y se los he dicho. Esto no es un ultimátum, no es una pistola en el pecho, porque el mundo no funciona así. Pero pido la claridad con la que cualquier persona normal pueda tener algún grado de certeza y así, con alegría, competir porque no es justo para nadie, especialmente con la opinión pública, que políticos serios jueguen al póker o, peor todavía, a esta suerte de «Pepito paga doble». Nadie sabe qué va a pasar. Esa no es la forma en que se hacen las cosas. Eso se los transmití sin ánimo de ultimátum, sino que bien tranquilo porque la vida continúa".

"Si dicen que sí, vamos, juguemos, avancemos, demos ejemplo de que lo que decimos es coherente con lo que hacemos; y si no, seguimos siendo amigos, pero cada uno sigue su camino", aseveró el ex Alcalde de La Florida en diálogo con Puranoticia.cl, lo que podría cuenta que si definitivamente Chile Vamos dice "no" a la Primaria, tomará sus maletas y se mudará al Partido Republicano, tienda que ve con buenos ojos que sea uno de sus candidato al Senado en la región de Valparaíso.

EL "FESTIVAL DE VIÑA" DEL OFICIALISMO

Quien busca llegar a La Moneda el 11 de marzo de 2026 también comentó que "no ha habido sinceridad respecto a la voluntad de hacer Primarias, porque siempre supieron que Kaiser y Kast se iban a negar, y jugaban con esto de echarle la choreada (...) jugaron siempre con la hipótesis de que no iba a ocurrir. Hoy que ya no tienen el sartén por el mango y lo más probable es que se queden sólo con el mango".

Ahondando en aquello, precisó que "al frente se armó una Primaria que es el Festival de Viña, donde tenemos tres candidatos que son atractivos: por más que se ningunee a Winter por su falta de credibilidad y actitudes mufa, es un candidato mediático; Jara es una candidata con potencial; Tohá es la candidata de la Social Democracia; Vodanovic puede entrar con apoyo de la DC; y ME-O con los radicales. Entonces, usted va a tener el Festival de Viña con artistas muy llamativos; mientras que al frente usted va a tener a una candidata encerrada en su casa tocando el piano".

"La verdad es que vamos a tener a la izquierda con toda la prensa, con todos los programas de televisión y la opinión pública discutiendo sobre ellos; mientras que la oposición estará muda, y creo que eso es muy negativo", prosiguió.

PARA MUESTRA, VARIOS BOTONES

Finalmente, repasó los antecedentes de Primarias en la derecha chilena, diciendo que "en Chile Vamos ya tuvimos una Primaria de dos, entre Pablo Longueira y Andrés Allamand. El Presidente Piñera, hace ocho años atrás, no sólo estuvo dispuesto, sino que impuso la Primaria. Conociéndolo, con su nivel de aprobación y la proyección de ganar esa elección y habiendo sido Presidente, él dijo que quería Primarias e incluso frente al senador Ossandón, que permanentemente lo ofendía en la prensa, dijo que iba a competir igual a pesar de los insultos a diario y a pesar de que por fuera iba un candidato alternativo de derecha como Kast".

Así es como recordó que "Piñera dijo que las Primarias son virtuosas por sí mismas, aunque pase malos ratos con Ossandón, aunque Kast vaya por fuera, porque da legitimidad democrática. Y mire lo que ocurrió: se bancó a Ossandón, ganó muy bien la Primaria, ganó la elección con el mayor caudal de votos de la historia de la derecha chilena; y al frente, Guillier, el candidato de la Nueva Mayoría, que no quiso Primarias, estuvo a un punto de perder con Beatriz Sánchez que sí hizo con el Frente Amplio. Entonces, más que lo que opine yo o los partidos, la realidad es esa".

"La porfiada realidad dice que en un mundo moderno el que no hace Primarias llega con el ala herida a la Elección Presidencial", sentenció Rodolfo Carter.

PURANOTICIA