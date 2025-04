Rodolfo Carter, Karol Cariola y Jorge Sharp llevan las riendas de encuesta por un escaño en el Senado por la región de Valparaíso

Después de la Elección Presidencial del 16 de noviembre de este nombre, la Elección Parlamentaria por el Senado en la región de Valparaíso es considerada por muchos como la «madre de todas las batallas» en el proceso electoral que se avecina en nuestro país donde, además, se deberá renovar por completo la Cámara de Diputados.

Cinco son los escaños que entrega la Cámara Alta en la Quinta Región, con la particularidad de que al menos tres de esos cupos serán renovados debido a que figuras insignes de la política regional, como Isabel Allende (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Francisco Chahuán (RN) no pueden competir por la reelección en sus cargos.

Esto ha abierto el apetito de muchos en el mundo político, quienes sin ser oficialmente candidatos ya han comenzado sus campañas para que la ciudadanía les entregue sus preferencias. En esa posición se encuentran figuras ligadas a la Cámara BaJa, como por ejemplo los frenteamplistas Diego Ibáñez y Jorge Brito; la comunista Karol Cariola; o los RN Camila Flores y Andrés Longton, además del independiente Andrés Celis.

Bajo este contexto y entendiendo la importancia de esta elección, Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile llevaron a cabo una encuesta para conocer una nueva mirada respecto a lo que será la denominada «madre de todas las batallas», entregando resultados que dejarían a más de algun partido y coalición sorprendidos.

Fueron 1.498 las respuestas recibidas de personas de 18 años o más, inscritos en el Servicio Electoral (Servel), y que se desglosan de 786 pertenecientes al Distrito 6 y 712 que votan en el Distrito 7, los cuales respondieron las encuestas realizadas a través de correo electrónico, WhatsApp y en forma presencial entre el 24 y el 31 de marzo.

DISTRITO 6

En cuanto al Distrito 6, vale decir las comunas del interior, como Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar, estos fueron los resultados de la encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile:

Ante la pregunta de por quién votaría si la elección de Senadora o Senador fuera este domingo, el primer lugar sería para Diego Ibáñez, diputado en ejercicio y militante del Frente Amplio (FA), quien se quedaría con un 7,8 por ciento de los votos.

El segundo lugar sería para otra figura oficialista y también diputada en ejercicio, Carolina Marzán, militante del Partido por la Democracia (PPD), quien lograría quedarse con un 7,6 por ciento de las preferencias, según el sondeo en análisis.

En tercer lugar aparece la primera figura de oposición, el también diputado en ejercicio, Andrés Longton. El abogado de profesión y militante de Renovación Nacional (RN) se quedaría con el 7,1 por ciento de los votos si la Senatorial fuera este domingo.

En cuarto puesto entraría una figura más asociada a la región Metropolitana, pero con un alto grado de conocimiento entre la ciudadanía: Rodolfo Carter, ex Alcalde de La Florida e independiente políticamente, quien conseguiría un escaño con un 6,2%. Su potencial electoral es peleado tanto por Chile Vamos como por el Partido Republicano.

El quinto y último escaño para la conformación del Senado en Valparaíso para el periodo 2026-2034 sería para la ahora ex presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, figura del Partido Comunista (PC) que se quedaría con el 5,6% de los sufragios si es que la elección fuera este domingo, dándole así la mayoría de 3 a 2 al oficialismo.

0,9 puntos porcentuales más atrás aparece la actual diputada RN Camila Flores (4,7%); seguida muy de cerca por la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann (4,6%); el ex alcalde de Valparaíso Jorge Sharp (4,2%); el presidente de Republicanos, Arturo Squella (4,1%); el ex senador y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier (3,6%); el Diputado en ejercicio Andrés Celis (3,2%); el también parlamentario FA Jorge Brito (2,9%); el ex ministro y figura del PPD, Heraldo Muñoz (2,4%); el senador frenteamplista en ejercicio Juan Ignacio Latorre (2,2%); el ex presidente de Evópoli, diputado Francisco Undurraga (1,4%); y el actual senador Kenneth Pugh (1,3%).

Un 31,2% de los consultados, en tanto, dijo que no sabe o no respondió.

DISTRITO 7

Respecto al Distrito 7, vale decir las comunas de la zona costera, como Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar, estos son sus resultados:

Encabezando el listado aparece el ex Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien tiene un 7,2% de los votos, según el sondeo de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile.

En segundo lugar entra otro ex alcalde, esta vez de Valparaíso, Jorge Sharp, quien se queda con un 6,9% de las preferencias con miras a la carrera por el Senado.

Tercer aparece la figura de la militante comunista Karol Cariola, quien podría asegurarse un escaño en el Senado gracias al porcentaje de 6,3% que obtiene.

El diputado en ejercicio, actualmente independiente (ex RN), Andrés Celis, logra el 6,3% de las preferencias de cara a lo que será la contienda por la Cámara Alta en el Distrito 7.

Su compañera de fórmula, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, llega en el quinto puesto, con un 5,5% de las preferencias de los electores de la zona costera.

Más atrás aparece el presidente de Republicanos, Arturo Squella (4,2%); el ex senador del Partido Radical (PR) Alejandro Guillier (4,2%); el actual diputado frenteamplista Jorge Brito (3,8%); el parlamentario RN Andrés Longton (2,8%); el también legislador del FA Diego Ibáñez (2,5%); la congresista del PPD Carolina Marzán (2,5%); el vigente senador del FA Juan Ignacio Latorre (2,1%); el ex ministro de Relaciones Exteriores y figura del PPD, Heraldo Muñoz (2,1%); la diputada RN Camila Flores (2,0%); el senador Kenneth Pugh (1,8%) y el diputado Evópoli Francisco Undurraga (1,7%).

En el Distrito 7 es un 38,1% el que no sabe o decide no responder la pregunta.

TOTAL REGIONAL

Cabe hacer presente que los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo una muestra de representación de cada distrito; mientras que para el resumen regional se sumaron ambos resultados ya cuantificados, entregando los siguientes resultados que ahora pasamos a detallar:

El resumen global es liderado por Rodolfo Carter, con un 6,7% de las preferencias, quedando con más de un pie en el Senado si es que finalmente el ex Alcalde de La Florida decide competir en la Parlamentaria, ya sea por Chile Vamos o Republicanos.

Un poco más atrás aparece la ex presidenta de la Cámara de Diputados, la militante del Partido Comunista (PC) Karol Cariola, quien se queda con un 5,9% de las preferencias según el sondeo de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile.

Con "medalla de bronce" se queda el ex alcalde porteño Jorge Sharp, quien obtiene un 5,5% de los sufragios según el sondeo, permitiéndole entrar a la Cámara Alta.

Con un 5,3% de los votos se ubica en cuarto lugar el diputado y militante del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, quien podría asegurarle un cupo a la colectividad.

El quinto escaño podría ser para la diputada en ejercicio del Distrito 6, la presidenta regional del PPD en Valparaíso, Carolina Marzán, quien saca un 5,2%.

Muy de cerca emerge la figura del diputado RN Andrés Longton, quien llega a un 5,1%; mientras que la UDI María José Hoffmann registra un 5,0% de los votos. Andrés Celis, en tanto, obtiene un 4,7% de las preferencias y Arturo Squella lo hace con un 4,1%.

Ya bajo el umbral del 4 por ciento aparece el ex candidato presidencial Alejandro Guillier (3,9%); la diputada Camila Flores (3,4%); el diputado Jorge Brito (3,3%); el ex canciller Heraldo Muñoz (2,3%); el senador FA Juan Ignacio Latorre (2,1%); el diputado Francisco Undurraga (1,5%); y el senador de oposición Kenneth Pugh (1,5%).

Un 34,4% de los consultados dijo que no sabe u optó por no responder esta pregunta.

