Roca Oceánica de Concón: Aprueban ordenanza que aumenta las sanciones a quienes no respeten las reglas establecidas en el lugar

El Concejo Municipal de Concón votó dos iniciativas medioambientales relevantes para la comuna, como lo son la actualización de la Ordenanza de Cuidado de los Humedales Urbanos y la Ordenanza de Cuidados de la Roca Oceánica.

Ambas iniciativas fueron aprobadas por la instancia edilicia, cumpliendo así con una deuda que tenía la comuna en relación a la denominación de su ecosistema.

"Lo que hemos logrado es la actualización de la Ordenanza de cuidado de los humedales urbanos, deuda que teníamos a propósito de la denominación que tiene nuestro ecosistema", sostuvo el alcalde de Concón, Freddy Ramírez.

Y es que el Municipio de Concón, durante los últimos años, ha trabajado en profundizar su línea de intervención en el sector de la desembocadura del río Aconcagua, por medio de la fiscalización y la instalación de señalética, además de instruir políticas educativas y de conservación a través del Parque Humedal La Isla.

De igual forma, las mesas de trabajo que datan del año 2018 comenzaron desde el 2021 en adelante a sesionar de forma mensual, formulando un comité de cuidado que fue oficializado durante esta última normativa; esto, para generar políticas con participación ciudadana del cuidado de la flora y fauna del sector.

"También aprobamos la Ordenanza de Cuidados de la Roca Oceánica, que es muy relevante para lo que significa el cuidado de nuestro entorno, junto con el trabajo de la Seremi del Medio Ambiente en lo que también refiere el cuidado del Campo Dunar", añadió el jefe comunal conconcino tras la aprobación de la segunda ordenanza.

Cabe hacer presente que ésta busca aplicar mayores políticas educativas de resguardo, como la instalación de nueva señalización y el aumento de sanciones para quienes no respeten reglas como el no ingreso de mascotas, depositar basura en lugares no habilitados o dañar directamente las rocas con rayados y otras incivilidades.

Las dos iniciativas aprobadas por el Concejo Municipal pasaron por participación ciudadana, del Comité Ambiental Comunal y el Comité de Humedales Urbanos.

PURANOTICIA