Robos por sorpresa se disparan casi en 25% en la región de Valparaíso: hasta el 31 de julio se habían reportado 401 delitos más que el 2024

En el marco de la creciente preocupación ciudadana por la seguridad pública, Puranoticia.cl pudo acceder al último informe de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social de la Fiscalía Regional de Valparaíso, con fecha a julio de 2025.

De acuerdo a las cifras que se exponen en el documento, al 31 de julio de 2025, los delitos de mayor connotación social presentan un aumento de 1,58% en comparación a igual período del año anterior, lo que se traduce en un alza de 605 causas.

Si bien, en la categoría general de robos, estos reportan una caída de 3,80%, lo concreto es que genera preocupación el alza de 24,32% en los robos por sorpresa, lo que se traduce en 401 delitos más que los anotados a igual fecha del año pasado.

Pero la baja general se explica por la caída de 21,11% en los robos con intimidación, que representan 446 delitos menos que los de 2024; y en los robos con violencia, que bajan un 11,08%, con 1.340 ingresos, vale decir, 167 menos que los del año pasado.

Otra categoría que aumenta sus cifras en relación a 2024 son los delitos de robos no violentos, que presentan un alza que llega al 0,75% al 31 de julio de 2025. Allí, los robos en bienes nacionales de uso público aumentan en 23,99%, según la Fiscalía Regional.

Los que bajan sus números son los robos de vehículo motorizado, alcanzando una caída de 10,54%, es decir, 232 ingresos menos en comparación al año pasado. A ellos se suman los robos en lugar no habitado, que bajan en 1,93%. En tanto, los robos en lugar habitado o destinado a la habitación también presentan una caída, la que llega al 14,18%, correspondiente a 586 delitos menos que igual periodo el año anterior.

Tal como se reportó en el balance de la mitad del año, la categoría de delitos sexuales es la que más genera preocupación debido al aumento en su conjunto del 22,69% al 31 de julio de 2025, cifra que obedece a 98 casos más que los anotados durante el 2024.

Si bien, el delito de violación de menor de 14 años (Artículo 362) presentó una disminución de 1,81%, el delito de violación de mayor de 14 años experimentó un impresionte alza del 37,97%, cifra que corresponde a 101 casos más.

Respecto a la categoría de homicidio, a julio de 2025 se aprecia una disminución del 16,85%, lo que se traduce en 31 casos menos que los reportados durante el 2024.

En lo específico, el delito de homicidio simple presenta una caída de 21,99% con 110 ingresos, es decir, 31 casos menos que los informados por Fiscalía el año 2024.

Los homicidios calificados presentan una variación del 50%, bajando de 10 a 5 ingresos en igual período. En tanto, los parricidios aumentan de 3 a 9 ingresos.

Finalmente, el informe de Evolución de Delitos de Mayor Connotación Social de la Fiscalía Regional de Valparaíso dio cuenta que el delito de femicidio íntimo presenta un aumento del 22,73%, es decir cinco delitos más comparado al año anterior. Y es que han ingresado a la fecha 28 femicidios, 25 frustrados y 3 en carácter de consumados.

PURANOTICIA