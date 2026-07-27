Robos obligan al SLEP a invertir más de $70 millones en seguridad para colegios de Viña del Mar, Concón Quintero y Puchuncaví

Con el objetivo de proteger la infraestructura educativa y resguardar la continuidad del servicio educativo, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central se encuentra implementando un plan integral de fortalecimiento de la seguridad en establecimientos educacionales de su territorio.

La iniciativa contempla medidas preventivas y disuasivas como sistemas de televigilancia, alarmas, iluminación exterior, balizas y patrullajes preventivos nocturnos, orientadas a disminuir factores de vulnerabilidad, prevenir ingresos no autorizados y fortalecer la protección de escuelas, liceos y jardines infantiles.

La estrategia se inició durante el periodo estival y ha continuado con nuevas inversiones en sistemas de vigilancia y seguridad. En total, el Servicio Local está impulsando una inversión de más de $70 millones destinada a reforzar la prevención, vigilancia y protección de establecimientos priorizados.

Si bien, el mandato principal del SLEP está enfocado en garantizar y fortalecer la educación pública, la recurrencia de robos que han afectado a comunidades educativas ha obligado a destinar recursos humanos, técnicos y financieros para proteger las condiciones necesarias para el aprendizaje.

El director ejecutivo del SLEP Costa Central, Nelson Zárate, indicó que “entendemos la preocupación que generan estos hechos en las comunidades educativas y por eso hemos actuado con sentido de urgencia, manteniendo una presencia activa en los establecimientos afectados y fortaleciendo el trabajo conjunto con distintas instituciones. Nuestro deber es acompañar a las comunidades, resguardar su infraestructura y generar las mejores condiciones posibles para que los procesos educativos continúen desarrollándose con normalidad. Detrás de cada establecimiento que protegemos hay estudiantes, familias y equipos educativos que merecen desarrollar su labor en entornos seguros y adecuados para el aprendizaje".

Frente a estas situaciones, el SLEP ha activado protocolos de respuesta para evaluar daños, realizar las denuncias y presentar querella, según corresponda, acompañar a las comunidades afectadas, gestionar la reposición de los bienes sustraídos y ejecutar reparaciones en la infraestructura comprometida. Asimismo, se han desarrollado acciones como la reparación y reforzamiento de cierres perimetrales, la reposición y fortalecimiento de cámaras de seguridad, la optimización de sistemas de alarma, el mejoramiento de la iluminación perimetral y el reforzamiento de accesos.

Además, el SLEP Costa Central ha sostenido reuniones con directivos y comunidades educativas de los establecimientos afectados, junto con la conformación de mesas territoriales de seguridad, para identificar necesidades y coordinar medidas preventivas en cada localidad. En paralelo, el Servicio Local ha fortalecido la coordinación con los municipios de Viña del Mar, Quintero y Puchuncaví, así como con distintas instituciones vinculadas al resguardo de los establecimientos educacionales. En este marco, sostuvo una reunión de trabajo con el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, acordando fortalecer la coordinación intersectorial para mejorar la prevención, el resguardo y la capacidad de respuesta frente a situaciones que afecten la seguridad de las comunidades educativas.

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