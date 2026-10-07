Robos de medidores y cañerías de cobre se disparan en Valparaíso y Viña del Mar: de 45 casos en todo 2025, ya se registran 119 este año

El robo de medidores de gas y principalmente de las cañerías de cobre asociadas a estas instalaciones, se ha transformado en una situación cada vez más recurrente en Valparaíso y Viña del Mar. En el sector de Miraflores Bajo, por ejemplo, vecinos han identificado a un sujeto que se moviliza en bicicleta para ingresar a domicilios a sustraer estos elementos, asegurando que todas las semanas se registran casos de este tipo.

La situación no sólo representa un perjuicio para los propietarios de los inmuebles, sino que también implica un riesgo para quienes ejecutan estos robos y para la comunidad. De hecho, este martes 6 de octubre se registró un intento de sustracción de un medidor y de las cañerías de gas en las cercanías del Liceo Bicentenario de Viña del Mar, hecho que provocó una fuga que debió ser controlada por GasValpo y que obligó a evacuar a cerca de un centenar de personas, principalmente estudiantes.

La manipulación de estas instalaciones puede dejar expuestos los circuitos de gas y generar una emergencia ante cualquier punto de ignición. Así lo explicó el seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que el fenómeno ha experimentado un importante aumento este año, y que el objetivo de quienes cometen estos delitos es reducir el cobre para obtener réditos económicos.

"En la región se han incrementado los robos de medidores de gas y no específicamente se roban el medidor de gas, sino que lo que buscan estas personas es sacar el medidor de gas y tener acceso a la parte inicial de la instalación interior, que son las cañerías de cobre. Van por las cañerías de cobre porque pueden obtener un tramo de esta y reducirla", sostuvo la autoridad regional ministerial.

Asimismo, detalló que durante todo el año 2025 se reportaron 45 robos en la Quinta Región, de acuerdo a los antecedentes que entregados por la empresa distribuidora de gas natural. No obstante, aseguró que "hoy, a la fecha, vamos en 119 casos, concentrados mayoritariamente en Valparaíso y en Viña del Mar".

El Seremi de Energía de Valparaíso recalcó además que quienes ingresan a propiedades para sustraer estos elementos no sólo están cometiendo un delito, sino que "se exponen a tener un accidente de manera individual y también expone a la comunidad o al dueño del inmueble a sufrir un accidente".

A ello agregó que "no es juego el estar frente a un escape de gas. Es necesario un punto de ignición mínimo para que pueda generarse una inflamación y podría la persona y la propiedad sufrir daños, podría incendiarse la propiedad".

Así es como recordó que, en Valparaíso especialmente, donde las casas están una al lado de otra, "cuando alguien va y roba o intenta robarse un medidor, tira las cañerías y deja los circuitos de gas abiertos", por lo que "el potencial de peligro es bastante alto para quien roba como también para quienes habitan el inmueble".

Precisamente, el episodio registrado en las cercanías del Liceo Bicentenario de Viña del Mar evidenció las consecuencias que puede generar la manipulación de estas instalaciones. Al respecto, Quezada explicó que "fue un intento de robo de un medidor de gas, que generó una fuga, que se controló debidamente por GasValpo previo aviso de Bomberos, y generó que hubiese que evacuar a los alumnos. Efectivamente es una situación muy riesgosa y muy peligrosa porque por un pequeño tramo de cañería el problema que puede generar es bastante grande".

Es justamente producto del aumento de los casos en el Gran Valparaíso que la empresa distribuidora de gas natural está presentando las denuncias correspondientes, con el objetivo de que estas acciones puedan posteriormente traducirse en querellas.

Paralelamente, la autoridad ministerial indicó que GasValpo se encuentra implementando medidas para dificultar el acceso a los medidores y reducir el atractivo económico de los elementos que buscan sustraer los delincuentes. "Está colocándole doble candado a las casetas donde van instalados los medidores, está reforzando las casetas y también está haciendo algunas modificaciones en la materialidad".

El objetivo de estas medidas es utilizar elementos que sean totalmente desechables y no tengan valor, lo que desincentivaría la comisión de este delito que va al alza.

Además, el seremi Quezada también entregó recomendaciones a la comunidad ante la presencia de personas que puedan estar intentando manipular un medidor o una instalación de gas: "Hay dos cosas cruciales para la comunidad: si usted ve a alguien cercano o un medidor de gas y con alguna actitud sospechosa, llamar inmediatamente a Carabineros y tratar de no enfrentar a la persona. Esa es la primera recomendación porque estamos velando por la integridad de las personas".

Asimismo, advirtió que "si se enfrenta o percibe que hay un olor a gas fuerte, retirarse a 20 o a 30 metros del lugar, invitar a que nadie se acerque y llamar al 600 600 7000, opción 1, que es el teléfono de emergencia de GasValpo. Sus técnicos concurren rápidamente para controlar la emergencia. Ojalá que no se vea expuesto a esto, pero en caso de, ese es el llamado, a cuidarse y a denunciar. Y si tiene la posibilidad de asegurar su instalación, de no dejar expuestas sus instalaciones, mucho mejor".

Por último, el secretario regional ministerial subrayó que "se han acrecentado mucho los robos en aquellos lugares donde hay comercio. Por ejemplo, el centro de Valparaíso y el centro de Viña del Mar en las noches quedan solos y ahí es donde estas personas tienen mayor facilidad para acceder y se atreven a hacer más cosas".

PURANOTICIA