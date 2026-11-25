Una persona perdió la vida tras ser atropellada por un camión mientras intentaba atravesar la ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Nogales.

El fatal accidente se produjo a la altura del kilómetro 119, en la calzada que conduce de norte a sur.

Según información preliminar, el peatón habría cruzado corriendo la carretera, momento en que fue impactado por el vehículo, falleciendo de manera instantánea.

La municipalidad informó que debido a este grave accidente, el tránsito se encuentra completamente suspendido en el sector, mientras se espera la llegada de personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, "que realizará las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido".

En el lugar trabajan equipos de Carabineros, Bomberos, Seguridad Pública Municipal, la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UGRD) y personal de Salud.

Finalmente, se solicitó a los conductores "evitar el sector, respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y preferir vías alternativas".

(Imagen: @muni_nogales)

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