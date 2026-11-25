Un fuerte cuestionamiento formuló el diputado Nelson Venegas contra el seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, Hernán Silva, luego de que la autoridad abordara el femicidio ocurrido este miércoles en Villa Alemana, haciendo alusión a la pérdida de antiguas costumbres, como ceder el asiento a las mujeres en la locomoción colectiva.

Al respecto, el legislador sostuvo que "me parece de una gravedad tremenda que la autoridad responsable de la seguridad en nuestra región tenga una visión tan arcaica, retrógrada, respecto de la violencia contra las mujeres. Acá estamos hablando de una mujer asesinada, del dolor una familia destruida. No estamos hablando de normas de cortesía. Esta no es la primera vez que el seremi de seguridad, la prioridad de este gobierno, lanza declaraciones de esta naturaleza. Le baja el perfil a situaciones que son gravísimas”.

El parlamentario manifestó que estas declaraciones resultan especialmente preocupantes al producirse en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Que un seremi de Seguridad desconozca la compleja realidad respecto de la desprotección, de la cruda violencia hacia las mujeres demuestra una preocupante falta de comprensión del problema que tiene la responsabilidad de enfrentar”.

Finalmente, Venegas emplazó al Ejecutivo a pronunciarse. “¿Está el Gobierno de acuerdo con esta visión? Una autoridad que no comprende la gravedad ni las raíces de la violencia contra las mujeres difícilmente podrá combatirla. El Seremi no puede seguir en su cargo, se le tiene que pedir inmediatamente el cese de sus funciones” cerró.

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