La candidatura de Valparaíso para convertirse en sede de la Secretaría del Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ) sumó un nuevo respaldo internacional: Estados Unidos se incorporó a la propuesta conjunta impulsada por Chile y Bélgica.

El apoyo fue valorado por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, y la seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, quienes destacaron las oportunidades que representaría para la zona albergar este organismo internacional, tanto en materia de protección de los océanos como de desarrollo científico, académico y económico.

La propuesta contempla que Valparaíso concentre la Secretaría y sus principales funciones, mientras que Bruselas albergaría la infraestructura técnica del mecanismo de intercambio de información. La definición de la sede está prevista para enero, instancia en que los países deberán escoger entre las candidaturas en competencia.

El delegado Millones sostuvo que "tenemos una muy buena noticia para Chile y especialmente Valparaíso, porque al margen de haber sumado los votos o el respaldo de Japón para que Chile y Valparaíso sea la sede del BBNJ junto a Bélgica, ahora se suma Estados Unidos".

También apuntó a los beneficios que podría generar la instalación de la Secretaría en la región, mencionando el empleo, el turismo, las universidades y la investigación científica. Además, llamó a respaldar la candidatura como una iniciativa de interés regional.

Por su parte, la seremi Francisca Garay destacó que "para nuestra región es clave que Valparaíso sea sede del Tratado BBNJ y que tenga un rol efectivo y protagónico en su funcionamiento. No se trata solamente de albergar un organismo internacional, sino de fortalecer la investigación científica, atraer cooperación internacional y generar nuevas oportunidades de desarrollo para nuestra región".

La autoridad ambiental vinculó esta candidatura con los desafíos que enfrenta la región debido al cambio climático, especialmente por su condición costera y la presión que experimentan los ecosistemas marinos. En ese sentido, recordó que los océanos cumplen un papel relevante en la regulación del clima y que su conservación también forma parte de las estrategias de adaptación.

Garay mencionó el trabajo del Comité Regional para el Cambio Climático (Corecc) y la elaboración del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (Parcc), instrumentos destinados a identificar los principales riesgos climáticos del territorio y orientar medidas para enfrentarlos, incluidas aquellas relacionadas con los ecosistemas costeros y marinos.

"Hoy no podemos hablar de protección de los océanos sin hablar de cambio climático. Para una región costera como Valparaíso, avanzar en adaptación significa anticiparnos a los riesgos, fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades y proteger los ecosistemas", agregó.

La elección de Valparaíso como sede permitiría proyectar a la región en el escenario internacional y vincular su histórica relación con el océano con una agenda global de conservación marina. Sin embargo, esa posibilidad dependerá de la decisión que adopten los países en enero.

PURANOTICIA