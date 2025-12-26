Robo golpea a Bomberos de Valparaíso: durante un funeral sustraen uniforme y casco al capitán de la 7ª Compañía Bomba España

El Cuerpo de Bomberos de Valparaíso informó que la tarde de este jueves 25 de diciembre, el capitán de la Séptima Compañía Bomba España sufrió el robo de su uniforme estructural desde su vehículo estacionado frente al cuartel de avenida Pedro Montt, entre avenida Francia y San Ignacio, en la Ciudad Puerto.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando se encontraban en un funeral institucional, circunstancias en las que desconocidos sustrajeron un bolso rojo, en cuyo interior se encontraba el uniforme estructural y el casco color rojo con la palabra “capitán”, ambos en la imagen principal de esta nota.

Tras detectarse el hecho, la institución señaló a través de una declaración que "hacemos un llamado a la comunidad a que si encuentran estos artículos de Bomberos o mantienen información de ellos, se acerquen a nuestros cuarteles o se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales".

Cabe hacer presente que estos elementos de protección personal son fundamentales para la seguridad de los bomberos en el combate de las emergencias y, de esta manera, entregar un mejor servicio.

