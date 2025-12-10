Robo de un camión en San Antonio generó persecución policial que atravesó las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins

Un cinematográfico procedimiento policial se produjo entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, luego que delincuentes robaran un camión en San Antonio, dando inicio a una extensa persecución que terminó en San Fernando.

Carabineros informó que los antisociales intimidaron con armas de fuego al conductor de un camión, con el objetivo de quedarse con la máquina y su carga.

De esta manera, se rastreó el GPS del vehículo pesado, dando cuenta que éste había sido trasladado a la comuna de San Pedro, en la región Metropolitana, desde donde se dio inicio a la persecución policial por la denominada Ruta de la Fruta, en O'Higgins.

Fue a la altura de la comuna de San Fernando, tras tomar la ruta 5 al norte, cuando el conductor de la máquina sustraída perdió el control de la misma y se quedó sin su carga en Rosario, generando que las patrullas que lo seguían no pudieran continuar.

Pese a ello, el conductor del camión continuó su huída hacia la región Metropolitana, esta vez con una veintena de patrullas persiguiéndolo, además de un helicóptero.

Fue justamente en la Autopista Central, en el eje General Velásquez, donde los carabineros utilizaron el sistema “stinger” para pinchar uno de los neumáticos, lo cual permitió que la máquina pesada detuviera su marcha y se capturara al antisocial.

En San Pedro, en tanto, se detuvo a una mujer y se recuperó parte de la carga. Acerca del conductor intimidado en San Antonio, se informó que fue abandonado en la comuna de Padre Hurtado, en la región Metropolitana.

