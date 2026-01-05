Robo con violencia en el borde costero de Viña del Mar deja cuatro sujetos detenidos

Cuatro personas fueron detenidas por funcionarios de Carabineros por un delito de robo con violencia cometido en el borde costero de Viña del Mar.

Durante patrullajes preventivos, efectivos del servicio en bicicleta de la 1ª Comisaría se percataron de la presencia de tres jóvenes que huían por avenida San Martín, esquina 6 Norte, siendo perseguidos por transeúntes que gritaban que habían robado.

Ante esta situación, el personal policial logró la detención de los tres sujetos, además de un cuarto que en las cercanías portaba el celular de la víctima.

En ese sentido, la policía uniformada detalló que el teléfono fue sustraído junto a una cadena, dejando con lesiones leves en su cuello a la víctima.

Cabe hacer presente que los detenidos mantienen amplio prontuario policial por robo por sorpresa, robo con violencia, receptación, porte de arma de fuego, porte de molotov e incluso abuso sexual.

Conforme a instrucciones entregadas por el Ministerio Público, tres de los cuatro imputados pasarán a control de detención por este hecho.

PURANOTICIA